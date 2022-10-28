Spor ÖZET | Manchester United - Sheriff 3-0 Ronaldo golle geri döndü
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ÖZET | Manchester United - Sheriff: 3-0 Ronaldo golle geri döndü

UEFA Avrupa Ligi beşinci hafta maçında E Grubu'nda Manchester United sahasında Sheriff'i 3-0 mağlup etti. Kadro dışı kaldıktan sonra yeniden ilk 11'e dönen Cristiano Ronaldo, takımının üçüncü golünü kaydetti. Manchester United-Sheriff maçının özetini ve gollerini ayrıca Cristiano Ronaldo'nun attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchester United-Sheriff maçının özetini izle: Cristiano Ronaldonun golünü izle
Ronaldo'nun gol sevinci

UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci hafta maçları oynandı. E Grubu'nda oynanan karşılaşmada Manchester United sahasında Sheriff'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Ronaldo golle geri döndü

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Diogo Dalot, 65. dakikada Marcus Rashford ve 81. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. Portekizli yıldız, bir haftalık kadro dışının ardından golle geri döndü.

Alınan bu sonuçların ardından Manchester United 12 puanla E Grubu'nda ikinci sırada yer aldı. Sheriff ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. 15 puanlı Real Sociedad grupta zirvede, Omonya'nın ise puanı bulunmuyor.

Manchester United-Sheriff maç özeti izle

Manchester United-Sheriff maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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