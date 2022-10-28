ÖZET | Manchester United - Sheriff: 3-0 Ronaldo golle geri döndü

Ekonomi

Kırklareli Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversite'nin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre 20 Öğretim Üyesi alacak.