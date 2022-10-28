ÖZET | Manchester United - Sheriff: 3-0 Ronaldo golle geri döndü

UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci hafta maçları oynandı. E Grubu'nda oynanan karşılaşmada Manchester United sahasında Sheriff'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Ronaldo golle geri döndü
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Diogo Dalot, 65. dakikada Marcus Rashford ve 81. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. Portekizli yıldız, bir haftalık kadro dışının ardından golle geri döndü.
Alınan bu sonuçların ardından Manchester United 12 puanla E Grubu'nda ikinci sırada yer aldı. Sheriff ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. 15 puanlı Real Sociedad grupta zirvede, Omonya'nın ise puanı bulunmuyor.
Manchester United-Sheriff maç özeti izle
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