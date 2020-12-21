Manchester United'dan görkemli galibiyet: 6-2

Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Leeds United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 2 ve 3. dakikalarda Scott McTominay, ikincisi penaltıdan olmak üzere 20 ve 70. dakikalarda Bruno Fernandes, 37. dakikada Victor Lindelöf, 66. dakikada Daniel James'in attığı gollerle 6-2 galip geldi. Leeds United'ın gollerini 41. dakikada Liam Cooper ve 73. dakikada Stuart Dallas kaydetti.

Manchester United'ın İskoç futbolcusu Scott McTominay, Premier Lig tarihinde bir maçın ilk üç dakikasında iki gol atan ilk futbolcu oldu.

Bu galibiyetle 26 puana ulaşan bir maçı eksik Manchester United, lider Liverpool'un 5, ikinci sıradaki Leicester City'nin bir puan gerisinde üçüncü basamakta yer aldı. Leeds United ise 17 puanla 14. sırada kaldı.





Hakan Çalhanoğlu Milan'ı Serie A tarihine geçirdi: Maç başlar başlamaz asist yaptı Milan'ın Sassuolo ile oynadığı maçın başlama düdüğü çalar çalmaz Hakan Çalhanoğlu topu rakip kaleye sürmeye başladı. Sassuololu futbolcuların kısa süreli bir şok yaşadığı bu anlarda Çalhanoğlu, takım arkadaşı Leao'ya asist yaptı ve Brezilyalı futbolcu golünü attı.6.2 saniyede gerçekleşen bu gol, İtalya Serie A'nın en erken golü olarak tarihe geçti. Golü atan Leao olurken bu tarihi golün asisti de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.İşte Serie A tarihine geçen o gol;Hakan Çalhanoğlu'nun asistiyle, 6. saniyede gol atan Rafael Leão İtalya Serie A Ligi'nde rekor kırarak milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile beraber tarihe geçti. Almanya İngiltere #sihirliannem pic.twitter.com/lwULtO1w8G— Marco Football (@marcofootball14) December 20, 2020 Maçın detayları;Serie A'nın 13. haftasında lider Milan, Citta del Tricolore Stadı'nda Sassuolo'ya konuk oldu.Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla rakip fileleri maç başladıktan sadece 6.2 saniye sonra havalandıran Rafael Leao, Milan'ı 1-0 öne geçirirken lig tarihinin en erken golüne imza attı. Ligde bir önceki rekor, Aralık 2001'de Piacenza formasıyla 8. saniyede gol atan Paolo Poggi'nin elinde bulunuyordu.Milan'da Alexis Saelemaekers, 26. dakikada kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı. Ev sahibi takım, 89. dakikada Domenico Berardi'nin golüyle durumu 2-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, Milan adına 86 dakika forma giydi. Sassuolo'da milli futbolculardan Kaan Ayhan'ın yedek beklediği karşılaşmada Mert Müldür, 61. dakikada oyuna girdi.Bu sonuçla puanını 31 yapan namağlup Milan, liderliğini sürdürdü. Sassuolo ise 23 puanda kaldı.