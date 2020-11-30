Maradona'nın doktorunun evi ve muayenehanesinde arama yapıldı

San Isidro Savcılığı, Maradona'nın ölümüne ilişkin "kasıtsız adam öldürme" ve "kişiyi terk etme" suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında, doktoru Luque'nin, Buenos Aires eyaletine bağlı Almirante Brown kentindeki evine ve başkent Buenos Aires'teki özel kliniğinde arama yaptı. Polis, Maradona'nın hastalık öyküsüne, doktorun cep telefonuna, iki tabletine ve iki dizüstü bilgisayarına el koydu. Şüpheli Luque'nin ifade vermesi bekleniyor.

Maradona'nın ölümünde ihmal mi var?

Soruşturma, Maradona'nın genel kontrollerinin yapılması için 2 Kasım'da Ipensa Kliniğine kaldırılmasından ölümüne kadar geçen zamanda ihmal bulunup bulunmaması araştırılıyor. Luque, o dönem Maradona'nın psikolojisinin bozuk olduğunu, yemek yemediğini ve dehidrasyon ile anemi problemlerinin bulunduğunu söylemişti.

Şaşkına çeviren açıklama: Maradona fakir öldü Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olarak kabul edilen Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu."Hesabında hiçbir şey kalmamıştı"Maradona'ya yakın olan Luis Ventura adlı Arjantinli gazeteci efsane için, "Banka hesabında neredeyse hiçbir şey kalmamıştı, fakir öldü" ifadesini kullandı.İddiaya göre, Maradona öldüğünde hesabında 75 bin sterlinden (781 bin 943 TL) daha az para vardı. Bunun nedeninin ise Maradona'nın aşırılık içinde yaşaması ve çevresindeki insanların cömertliğinden yararlanması olduğu belirtildi.İngiliz kini 34 yıl sonra bile geçmedi: Maradona'nın ölümünü böyle duyurdular33 milyon sterlin vergi borcuÖldüğünde yaklaşık 33 milyon sterlin (344 milyon 54 bin TL) vergi borcu olduğu kaydedilen Maradona'nın İtalya'da uzun süredir devam eden vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla mücadele etmesine yardım eden avukat Angelo Pisani de Arjantinli futbol adamının çok az parası olduğunu iddia ederek, "İmkanının ötesinde yaşadı ve çok cömertti" dedi. Pisani ayrıca, "Parasının nereye gittiğini bilmek istiyorsanız, onu çevreleyen ve onu kullanan insanlarla konuşun. Cebinde hiçbir zaman 100 eurodan fazla olmamıştı" açıklamasında bulundu.Maradona'ya bu sözlerle veda etti: Büyük bir futbolcuydu ama sportmen değildi150 milyon sterlin değerinde malı varAynı zamanda Maradona’nın 150 milyon sterlin (1 milyar 566 milyon 337 bin TL) değerinde mal varlığı olduğu, bunlar arasında; mücevherler, arazi, Buenos Aires'in merkezinde bir bina, birkaç daire, 6 lüks araba, Küba ve İtalya'daki yatırımlar ile Çin'deki futbol okullarının yer aldığı belirtildi. Maradona’nın Belarus kulübü Dinamo Brest'in fahri başkanı olarak yılda 15 milyon sterlin kazandığı da söyleniyor.Bu fotoğraflar olay oldu: Maradona'nın açık tabutunun başında fotoğraf çektirdilerGaleri: Futbol en sevilen oğlunu kaybetti: Diego Armando Maradona

Ailesi talep etti

Yerel basındaki haberlerde arama emrinin, Maradona'nın kızları Dalma, Gianinna ve Jana'nın verdiği ifadelerde Luque ve ekibinin son aylarda reçete ettiği ilaçları gözden geçirilmesini talep etmesi üzerine çıkarıldığı belirtildi.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, kasım ayının başında hastaneye kaldırılmış ve beyin ameliyatı geçirmişti. Maradona, 25 Kasım Çarşamba günü Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Diego Armando Maradona Türkiye'de hangi takımı destekliyordu? 25 Kasım günü kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman Diego Armando Maradona son yolculuğuna uğurlandı. Arjantinli efsane futbolcunun hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada birçok video paylaşılmaya başlandı. Bunlardan biri de 2006 Dünya Kupası'nda Almanya'da verdiği röportajdı.Maradona, o röportajda Türkiye'de Kolombiyalı kaleci Oscar Cordoba'yı çok beğendiği ve sevdiği için Beşiktaş'ı desteklediğini ve Beşiktaş'ı çalıştırabileceğini ifade etmişti.İşte Maradona'nın çok konuşulan o röportajı;Video: Diego Maradona'nın Türk futbolu ve Beşiktaş hakkında yorumları paylaşım rekoru kırıyorGaleri: Futbol en sevilen oğlunu kaybetti: Diego Armando Maradona

Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı Maradona, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde Bella Vista Mezarlığında, ailesinin isteği üzerine sadece aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.Anne ve babasının yanına defnedildiBaşkent Buenos Aires'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Bella Vista Mezarlığına hayranlarının oluşturduğu uzun bir konvoy ve güvenlik güçlerinin eşliğinde götürülen Maradona'nın naaşı anne ve babasının yanına defnedildi.30 Ekim'de 60'ıncı doğum gününü kutlayan Maradona, 25 Kasım'da Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentindeki evinde hayatını kaybetmişti.Diego Armando Maradona hayatını kaybetti Maradona’nın hayranlarıyla, polis arasında arbede çıktıArjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın başkent Buenos Aires'te düzenlenen cenaze töreninde sevenleriyle polis arasında arbede çıktı. Maradona'ya veda etmek isteyen kalabalık, gece saatlerinde cenaze merasimi için naaşının getirildiği Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'ya girdi.Maradona'nın naaşı farklı bir salona taşındıÖnce Casa Rosada'nın önündeki Mayıs Meydanı'nda bulunan bariyerleri aşan kalabalık, başkanlık binasının iç avlusuna girdi. Güvenlik güçlerinin, başkanlık binasına girenlere göz yaşartıcı gazla müdahalesiyle Casa Rosada'da durum kısa süreliğine sakinleştirildi. Olaylar nedeniyle Maradona'nın naaşı, bulunduğu salondan çıkarılarak farklı bölüme taşındı.Maradona'ya bu sözlerle veda etti: Büyük bir futbolcuydu ama sportmen değildi Gözaltına alınanlar olduCenaze töreninin belirlenen saatte bitirileceğinin açıklanması üzerine başkanlık binasına yaklaşık bir kilometre uzaklıkta Maradona'nın hayranlarıyla güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Polis, sert cisimler atan kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çatışma nedeniyle yaralananlar ve gözaltına alınanlar olduğu açıklandı.Efsane 10 numara Diego Armando #Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından dünya futbolunda neler yaşandı? 👀 pic.twitter.com/2v8Zh6TIfg— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 26, 2020