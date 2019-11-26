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​Mark Bowen​: George Puscas'ın Fenerbahçe'ye transferi iyi olmaz

Mark Bowen: George Puscas'ın Fenerbahçe'ye transferi iyi olmaz

İngiltere Championship ekibi Reading'in menajeri Mark Bowen, adı Fenerbahçe ile anılan Rumen oyuncu George Puscas hakkında açıklamalarda bulundu. Bowen, 23 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertlilere transferinin kendisi için iyi olmayacağını ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
George Puscas bu sezon, 16 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

George Puscas bu sezon, 16 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

İngiltere Championship ekibi Reading'te forma giyen George Puscas'ın adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyor. Kulübün teknik direktörü Mark Bowen, 23 yaşındaki oyuncunun kulüpten ayrılmasına ise sıcak bakmıyor. Reading'te yerel basına konuşan Bowen, Puscas'ın sarı-lacivertlilere transferinin oyuncu açısından iyi olmayacağını söyledi.

Reading'in menajeri Mark Bowen yaptığı açıklamada, "George Puscas genç ve gelişmeye açık bir futbolcu. Biz onun için doğru kulübüz. Fenerbahçe'ye transfer olması onun için iyi bir fikir olmaz" ifadelerini kullandı.

Puscas, sezon başında Inter'den Reading'e transfer oldu.
Puscas, sezon başında Inter'den Reading'e transfer oldu.

Puscas'ın Reading'te 10 yıl kalabileceğini söyleyen Bowen, " Puscas, Inter'den Reading'e geldi. Buradan sonra neden Türkiye'ye gitsin? Onun öğrenmesi gereken çok şey var. Kendisinden beklentiler var ve her geçen hafta baskıyı kırmak zorunda. George Puscas bana kalsa burada 10 yıl da kalabilir" dedi.

  • George Puscas kimdir?

  • 23 yaşında Romanyalı futbolcu George Puscas, Romanya A Milli Takımı ile toplamda 11 karşılaşmaya çıktı ve 5 gol kaydetti. Reading formasıyla 16 maçta 4 gol kaydeden Rumen oyuncu, 2019 yılında Romanya U21 ile 12 maçta 11 gole imza atmıştı. Geçen sezon Inter'e transfer olan oyuncu ardından 8 milyon euro bonservis bedeliyle Reading'in yolunu tuttu.


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