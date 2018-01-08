Mehmet Demirkol: Cengiz Ünder hala ilk sırada

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Cenk Tosun'un Türkiye'den en yüksek bonservis bedeliyle ayrılan futbolcusu olması konusunu değerlendirdi ve ilginç bir tespitte bulundu.

Demirkol, Cenk Tosun'un Almanya altyapısından yetiştiğini ifade ederek "Yüzde yüz Türk olsaydı rakam bu kadar yüksek olmayabilirdi. Bu transfer Leverkusen’den olsa rakam daha yüksek olurdu. Bu açıdan hala Cengiz Ünder ilk sırada" diye konuştu.

Bilindiği üzere Cengiz Ünder, Altınordu altyapısından çıkarak Başakşehir'e transfer olmuş oradan da Roma'ya 13 milyon 400 bin euroya gitmişti. Cenk Tosun ise Frankfurt altyapısından çıkarak Gaziantepspor'a transfer olmuş oradan da Beşiktaş'a gitmişti. Milli futbolcu geçtiğimiz günlerde 22 milyon euro + bonuslar karşılığında Everton'a imza atmıştı.

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun resmen Everton'da... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( Oca 5, 2018 at 1:09ös PST )