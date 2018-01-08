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Mehmet Demirkol: Cengiz Ünder hala ilk sırada

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Cenk Tosun'un rekor bedelle Everton'a transfer olmasını yorumladı. Demirkol, milli futbolcunun Almanya altyapısından çıktığını söylerken "Yüzde yüz Türk yapımı olsa rakam bu kadar yüksek olmayabilirdi. O yüzden Cengiz Ünder hala ilk sırada" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Demirkol, Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun hakkında konuştu.

Mehmet Demirkol, Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun hakkında konuştu.

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Cenk Tosun'un Türkiye'den en yüksek bonservis bedeliyle ayrılan futbolcusu olması konusunu değerlendirdi ve ilginç bir tespitte bulundu.

Demirkol, Cenk Tosun'un Almanya altyapısından yetiştiğini ifade ederek "Yüzde yüz Türk olsaydı rakam bu kadar yüksek olmayabilirdi. Bu transfer Leverkusen’den olsa rakam daha yüksek olurdu. Bu açıdan hala Cengiz Ünder ilk sırada" diye konuştu.

  • Bilindiği üzere Cengiz Ünder, Altınordu altyapısından çıkarak Başakşehir'e transfer olmuş oradan da Roma'ya 13 milyon 400 bin euroya gitmişti. Cenk Tosun ise Frankfurt altyapısından çıkarak Gaziantepspor'a transfer olmuş oradan da Beşiktaş'a gitmişti. Milli futbolcu geçtiğimiz günlerde 22 milyon euro + bonuslar karşılığında Everton'a imza atmıştı.

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun resmen Everton'da...

Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ()

Cenk Tosun'un transferi Gaziantepspor'a nefes aldırdı
Cenk Tosun'un transferi Gaziantepspor'a nefes aldırdı

Kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olan Gaziantepspor, Everton'a transfer olan Cenk Tosun sayesinde biraz olsun nefes aldı. Güneydoğu temsilcisi, dayanışma katkı payı kuralından dolayı kasasına 402 bin euro (1 milyon 809 bin TL) koydu.Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferiyle ilgili dün yaptığı açıklamada transferden doğan 1 milyon 157 bin 895 euroluk dayanışma katkı payı olduğu ve bu rakamı Everton tarafından ödeneceği açıklanmıştı.Not: Dayanışma katkı payı, futbolcunun sözleşmesi bitmeden transfer olması durumunda, bonservis bedelinin yüzde 5'i üzerinden 12-23 yaş arasında oynadığı kulüplere veriliyor. Cenk Tosun, Gaziantepspor'da 3.5 yıl forma giydiği için katkı payından yüzde 35 pay almaya hak kazandı. Diğer kısmı alacak olan kulüp ise Eintracht Frankfurt.Gaziantepspor'a katkı payından düşen miktar 1 milyon 800 bin TL. Fikret Orman Cenk Tosun transferini anlattıBeşiktaş Cenk Tosun için KAP açıklaması yaptı Beşiktaş&#39;ın milli futbolcusu Cenk Tosun resmen Everton&#39;da... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Oca 5, 2018 at 1:09ös PST)

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