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Meksika-Türkiye maçı biletleri satışa çıktı

Meksika-Türkiye maçı biletleri satışa çıktı

12:024/04/2025, Cuma
AA
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TFF, bilet satışlarıyla ilgili duyuru yaptı.
TFF, bilet satışlarıyla ilgili duyuru yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında 10 Haziran Salı günü Meksika ile karşılaşacağı özel müsabakanın tribün bilet satışları başladı.

A Milli Futbol Takımı'nın Meksika ile 10 Haziran'da yapacağı özel maçın biletleri satışa çıktı


Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı'nda oynanacak ve TSİ 03.30'da başlayacak karşılaşmanın tüm bilet satış organizasyonu Soccer United Marketing tarafından gerçekleştirilmekte olup, yaşanabilecek olumsuz durumlarda TFF herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecek.


Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, biletleri goheels.evenue.net üzerinden satın alabilecek.






#A Milli Takım
#Meksika
#Kenan Stadı

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