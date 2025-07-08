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Milli takımda Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı

Milli takımda Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı

11:188/07/2025, Salı
AA
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Ekrem Memnun'un 3 yıllık sözleşmesi sona erdi.
Ekrem Memnun'un 3 yıllık sözleşmesi sona erdi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun dönemi sona erdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), sözleşmesi sona eren A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ile yolla devam edilmeyeceğini açıkladı.


TBF'den yapılan açıklamada, "A Kadın Milli Takım Başantrenörü olarak 3 yıllık çalışma süresinin ardından sözleşmesi sona eren Ekrem Memnun'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.






#A Milli Kadın Basketbol Takımı
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