Milli takımda Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı

Ekrem Memnun'un 3 yıllık sözleşmesi sona erdi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun dönemi sona erdi
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), sözleşmesi sona eren A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ile yolla devam edilmeyeceğini açıkladı.
TBF'den yapılan açıklamada, "A Kadın Milli Takım Başantrenörü olarak 3 yıllık çalışma süresinin ardından sözleşmesi sona eren Ekrem Memnun'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.
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