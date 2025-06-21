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Muğlaspor'da 6 ayrılık

Muğlaspor'da 6 ayrılık

15:5621/06/2025, Cumartesi
DHA
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Muğlaspor, 19 yıl aradan sonra yeniden 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.
Muğlaspor, 19 yıl aradan sonra yeniden 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

2. Lig'e yükselen Muğlaspor'da Çağrı Bülbül, Tugay Adamcıl, Mehmet Eksik, Muhammet Arslantaş, Harun Atalay ve Mustafa Çay ile yollar ayrıldı.

Yeni sezonda 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Muğlaspor'da ayrılıklar yaşandı.


Yeşil-beyazlılar; Çağrı Bülbül, Tugay Adamcıl, Mehmet Eksik, Muhammet Arslantaş, Harun Atalay ve Mustafa Çay ile vedalaştı.


Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Birlikte yazdığımız şampiyonluk hikayesinde önemli izler bırakan futbolcularımız Çağrı Bülbül, Tugay Adamcıl, Mehmet Eksik, Muhammet Arslantaş, Harun Atalay ve Mustafa Çay’a teşekkür ediyoruz. Mücadeleniz, emeğiniz ve aidiyetiniz için minnettarız. Bundan sonraki kariyer yolculuğunuzda başarılar sizinle olsun" ifadeleri kullanıldı.





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