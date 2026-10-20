Muhammed Salah'tan Beşiktaş'a sürpriz gönderme! Paylaşımı yorum yağmuruna tuttular

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, derbi mücadelesinde konuk ettiği Beşiktaş'ı Ozan Tufan ve Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 yendi.

Sezon başında Beşiktaş'la da transfer görüşmeleri yapan Salah, bu karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın sözlerine imalı bir yanıt verdi.

Mısırlı futbolcu, Beşiktaş'a attığı golün sevincini yaşadığı fotoğrafları paylaşarak, "Yüzde otuz beş" notunu düştü.

Serdal Adalı ne demişti?

Transfer sürecinde Muhammed Salah'ın menajerinin yüksek komisyon talep ettiğini söyleyen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Menajer, kendi komisyonunu yüzde 35 gibi inanılmaz rakamlara çıkardı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu da düşünmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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