Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonları: Eski hakemler ne dedi?

Miretti kırmızı görmeli miydi?





Bülent Yıldırım: Bu pozisyonda gelişi kırmızı kart. Ancak yoğunluk, sürat bakımından ve ayağı oturmadığı için kıl payı ile kurtuluyor. Gelişine aldanıp hakem kırmızı kart verse saygı duyardık. Ama bu pozisyonda kanaatimce sarı kart yeterli.





Aleks Taşcıoğlu: Müdahale geldiğinde Cihan Aydın pozisyona çok yakın. Bakması gereken yere bakıyor. Tabanıyla ayakkabı da sınırlı kalmış ve havada. Kontrolsüz sınırlarında.