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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonları: Eski hakemler ne dedi?

Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonları: Eski hakemler ne dedi?

10:12, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 10:16, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonları: Eski hakemler ne dedi?

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada yaşanan bazı pozisyonlar ise sosyal medyada gündem oldu. Peki eski hakemler, Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonlar için ne dedi?

Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş’ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş’ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Derbide yaşanan bazı pozisyonlar ise sosyal medyada çok fazla konuşuldu: İşte Trabzonspor-Beşiktaş derbisindeki tartışmalı pozisyonlar için eski hakemlerin yorumları:

Derbide yaşanan bazı pozisyonlar ise sosyal medyada çok fazla konuşuldu: İşte Trabzonspor-Beşiktaş derbisindeki tartışmalı pozisyonlar için eski hakemlerin yorumları:

Nwaiwu'nun pozisyonunda elle oynama var mıydı?


Bülent Yıldırım: Dönerken yerden kalkarken zemine koyduğu elinin dışına küçük bir temas oldu. Bu doğal bir ele temastır, penaltı düşünülmez.


Aleks Taşcıoğlu: Nwaiwu'nun baldırından seken top doğal konumdaki destek eline temas ediyor. Herhangi bir ihlal yok.


Seçim Demirel: Destek eline gelen toplarda asla penaltı düşünmeyiz çünkü bir kasıt yok.

Nwaiwu'nun pozisyonunda elle oynama var mıydı?Bülent Yıldırım: Dönerken yerden kalkarken zemine koyduğu elinin dışına küçük bir temas oldu. Bu doğal bir ele temastır, penaltı düşünülmez.Aleks Taşcıoğlu: Nwaiwu'nun baldırından seken top doğal konumdaki destek eline temas ediyor. Herhangi bir ihlal yok.Seçim Demirel: Destek eline gelen toplarda asla penaltı düşünmeyiz çünkü bir kasıt yok.

Agbadou elle oynadı mı?


Aleks Taşcıoğlu: Bir oyuncunun bilerek oynadığı top, kendi eline koluna gelirse bu bir ihlal değil. Köşe vuruşundan gelen topta Agbadou'nun kafayla oynadığı top kendi koluna geliyor. Devam kararı doğru.


Bülent Yıldırım: Doğrudan ele gelse penaltı ancak burada penaltı düşünülmez. Devam kararı doğru.

Agbadou elle oynadı mı?Aleks Taşcıoğlu: Bir oyuncunun bilerek oynadığı top, kendi eline koluna gelirse bu bir ihlal değil. Köşe vuruşundan gelen topta Agbadou'nun kafayla oynadığı top kendi koluna geliyor. Devam kararı doğru.Bülent Yıldırım: Doğrudan ele gelse penaltı ancak burada penaltı düşünülmez. Devam kararı doğru.

Miretti kırmızı görmeli miydi?


Bülent Yıldırım: Bu pozisyonda gelişi kırmızı kart. Ancak yoğunluk, sürat bakımından ve ayağı oturmadığı için kıl payı ile kurtuluyor. Gelişine aldanıp hakem kırmızı kart verse saygı duyardık. Ama bu pozisyonda kanaatimce sarı kart yeterli.


Aleks Taşcıoğlu: Müdahale geldiğinde Cihan Aydın pozisyona çok yakın. Bakması gereken yere bakıyor. Tabanıyla ayakkabı da sınırlı kalmış ve havada. Kontrolsüz sınırlarında.

Miretti kırmızı görmeli miydi?Bülent Yıldırım: Bu pozisyonda gelişi kırmızı kart. Ancak yoğunluk, sürat bakımından ve ayağı oturmadığı için kıl payı ile kurtuluyor. Gelişine aldanıp hakem kırmızı kart verse saygı duyardık. Ama bu pozisyonda kanaatimce sarı kart yeterli.Aleks Taşcıoğlu: Müdahale geldiğinde Cihan Aydın pozisyona çok yakın. Bakması gereken yere bakıyor. Tabanıyla ayakkabı da sınırlı kalmış ve havada. Kontrolsüz sınırlarında.

Emirhan'ın sarı kartı doğru mu?


Bülent Yıldırım: Sportmenliğe aykırılık var. Oyun kuralları açısından yüzde yüz sarı kart bu pozisyon.


Aleks Taşcıoğlu: Bence de bu pozisyon net bir sarı kart.

Emirhan'ın sarı kartı doğru mu?Bülent Yıldırım: Sportmenliğe aykırılık var. Oyun kuralları açısından yüzde yüz sarı kart bu pozisyon. Aleks Taşcıoğlu: Bence de bu pozisyon net bir sarı kart.
Başlıklar :TrabzonsporBeşiktaşSüper Lig
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