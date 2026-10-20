Beşiktaş - Crystal Palace maçına Hollandalı hakem
11:32, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 11:38, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Hollandalı hakem Danny Makkelie
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Crystal Palace maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, sahasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk edecek. 22 Ekim Perşembe günü Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşmanın hakemi belli oldu.
UEFA, kritik mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie'yi görevlendirdi. Makkelie’nin yardımcılıklarını ise yine aynı federasyondan Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Martijn Vos olacak.
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