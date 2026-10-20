Yıldız golcü durdurulamıyor: Türk futbol tarihinin en uzun serisini yakaladı

TFF 1’inci Lig’de mücadele veren Bursaspor’un, Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho, gol serisini sürdürmeye devam ediyor.

Geçen hafta attığı 2 golle üst üste 10 maçta gol atan futbolcu, Pendikspor karşılaşmasında da takımının ikinci golünü kaydederek, ligdeki gol sayısını 15’e çıkarttı.

Iheanacho, son 11 maçta 15 gol ve 4 asistlik performans göstererek ligde bu başarıya ulaşan tek oyuncu oldu.

En uzun seri

Kelechi Iheanacho 11 maç arka arkaya gol atarak, Türk futbol tarihinin en uzun serisini de yakalamış oldu. Rekorun ilk sahibi Metin Oktay, 1962-63 sezonunda üst üste 9 maçta gol atma başarısı göstermişti. 1995-96 sezonunda ise Saffet Sancaklı, Kocaelispor formasıyla üst üste 9 maçta gol atarak rekora ortak olmuştu. Nijeryalı golcü, bu sezon gösterdiği performansla Türk futbolunun önemli iki ismini geride bırakmış oldu.