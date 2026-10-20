Italiano Beşiktaş'a veda mı edecek? İtalyan basınından şok iddia
10:22, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 10:55, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile Beşiktaş, Sinsheim kentindeki SNP Arena’da karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşmayı saha kenarından takip etti.
Beşiktaş'ta başarılı bir grafik çizen teknik direktör Vincenzo Italiano ile ilgili olay bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, deneyimli teknik adamın Juventus'un hoca adayları arasında olduğunu duyurdu.
Lazio karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından geleceği tartışma konusu olan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin yerine sürpriz isimler gündeme geldi.
İtalyan basınından Sport Mediaset'te yer alan habere göre Juventus'un yöneticileri, Avrupa Ligi'nde oynanacak Rennes maçıyla birlikte ligde oynayacakları Lecce ve Genoa karşılaşmalarında iyi bir sonuç alınamaması halinde, Spalletti ile yolları ayırmayı planlıyor.
Haberde İtalyan ekibinin hoca adayları olarak Simone Inzaghi, Francesco Farioli ve Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano gösterildi.
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