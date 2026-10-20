Galatasaray'da Lille maçı öncesi tek eksik

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşılaşacak. Villeneuve d'Ascq'ta bulunan Pierre-Mauroy Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.

Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenilen Galatasaray, sonraki maçta da İspanya devi Barcelona'ya sahasında 4-1 mağlup oldu. Bu sezon organizasyondaki ilk maçında İspanya temsilcisi Real Betis'e iç sahada 3-2 mağlup olan Lille ise sonraki haftada İngiltere ekibi Arsenal'e deplasmanda 3-0 yenildi.

Her iki takım da yarın ilk puan veya puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Leao yarın oynayamayacak

Galatasaray'da Portekizli futbolcu Rafael Leao, sakatlığı sebebiyle yarın görev alamayacak. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın 77. dakikasındaki bir pozisyonda ayağının kaymasıyla sakatlık yaşayan Leao, kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma sebebiyle Lille karşısında forma giyemeyecek.

Leao, böylece 2018-2019 sezonunda formasını terlettiği Lille karşısında mücadele etme şansını kaçıracak.

Ayrıca dün antrenmanın tamamında takımla çalışan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun durumu maç günü belli olacak.

Öte yandan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için yarınki mücadelede forma giyemeyecekler.

Lille'de eksikler

Fransa ekibi Lille'de yarınki maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Organizasyonun ilk haftasında Real Betis'e 3-2 yenildikleri maçta rakip takım sporcusuna dirsek attığı için direkt kırmızı kart gören ve bu yüzden 3 maç ceza alan Ethan Mbappe, yarın forma giyemeyecek. Ayrıca Tiago Santos da çapraz bağ sakatlığı sebebiyle yarın oynayamayacak.

Öte yandan Arsenal karşılaşmasında sakatlanan ve Brest'e karşı forma giymeyen Berke Özer ile Japon hücum oyuncusu Ayase Ueda'nın durumu maç günü belli olacak.