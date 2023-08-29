Muleka'nın talibi PAOK

Sports 24'te yer alan habere göre, Yunan temsilcisi, 2.5 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak. Ancak Muleka'yı 3.3 milyon Euro transfer eden Beşiktaş'ın bu rakamın altındaki teklifleri kabul etmesi ise beklenmiyor.