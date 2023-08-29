Muleka'nın talibi PAOK

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.
Yunanistan ekibi PAOK, Kongolu oyuncu için Siyah-beyazlılara teklif yapmaya hazırlanıyor.
Sports 24'te yer alan habere göre, Yunan temsilcisi, 2.5 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak. Ancak Muleka'yı 3.3 milyon Euro transfer eden Beşiktaş'ın bu rakamın altındaki teklifleri kabul etmesi ise beklenmiyor.
Siyah-beyazlılar, transfer döneminin son gününe kadar bekleyerek bonservis bedelinin artmasını düşünüyor.
Muleka geçtiğimiz sezon toplamda 32 maça çıkıp 6 gol atıp 1 asistlik katkı sağlamıştı.