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Spor

Muleka'nın talibi PAOK

Beşiktaş'tan ayrılma ihtimali olan isimlerden Jackson Muleka'nın talipleri her geçen gün artıyor. Yunan ekiplerinden PAOK, Muleka'yı kadrosuna katmak istiyor.

09:54 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.

Yunanistan ekibi PAOK, Kongolu oyuncu için Siyah-beyazlılara teklif yapmaya hazırlanıyor.


Sports 24'te yer alan habere göre, Yunan temsilcisi, 2.5 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak. Ancak Muleka'yı 3.3 milyon Euro transfer eden Beşiktaş'ın bu rakamın altındaki teklifleri kabul etmesi ise beklenmiyor.


Siyah-beyazlılar, transfer döneminin son gününe kadar bekleyerek bonservis bedelinin artmasını düşünüyor.


Muleka geçtiğimiz sezon toplamda 32 maça çıkıp 6 gol atıp 1 asistlik katkı sağlamıştı.








#Beşiktaş
#Jackson Muleka
#PAOK
#Transfer
19 dakika önce
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