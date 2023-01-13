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Muslera maçtan önce Volkan Demirel'in yanına gitti

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ın Hatayspor'u ağırladığı maçta Fernando Muslera, Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'in yanına giderek sarıldı. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muslera maçtan önce Volkan Demirelin yanına gitti
Muslera ve Volkan Demirel

Galatasaray Hatayspor'u ağırlıyor. Maçtan önce sarı-kırmızılı takımın kalecisi ve kaptanı Muslera, Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'in yanına giderek sarıldı.

Volkan Demirel Muslera için övgü dolu sözler söylemişti

Futbolculuklarında araları çok iyi olan ikili, maçtan önce güzel görüntüler verdi. Daha önce, Volkan Demirel katıldığı bir televizyon programında, "Türkiye'nin en iyi kalecisi kim?" sorusu üzerine, "Bence Muslera, rakamlar da onu gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.
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