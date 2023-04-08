Mustafa Eskihellaç: Filistin'de dünyanın gözü önünde suç işleniyor

Filistin'de dünyanın gözü önünde suç işleniyor. Bütün dünya gözlerini kapatmış durumda. Ama Allah'ın yardımı yakındır. Bu zülmün en kısa sürede sonlanmasını diliyorum. 2 ay önce bir deprem felaketi yaşadık. En yakın arkadaşım Ahmet'i kaybettim. Onu çok özlüyorum. Attığım golü ona armağan ettim ama VAR'dan iptal oldu. Beni duyuyorsa ona yaptığı arkadaşlık için teşekkür ederim. Maça gelince, iyi başladık, üstün oynadık. Rakibe az pozisyon verdik. Önümüzdeki bütün maçlar zor.