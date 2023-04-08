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Spor

Mustafa Eskihellaç: Filistin'de dünyanın gözü önünde suç işleniyor

Süper Lig'in 28.haftasında Kasımpaşa evinde Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın sonunda Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Mustafa Eskihellaç maç sonunda yayıncı kuruluşa konuştu.

23:21 . 8/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mustafa Eskihellaç

Mustafa Eskihellaç

Süper Lig'in 28.haftasında Kasımpaşa evinde Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın sonunda Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Mustafa Eskihellaç maç sonunda yayıncı kuruluşa konuştu.

Filistin mesajı verdi

Filistin'de dünyanın gözü önünde suç işleniyor. Bütün dünya gözlerini kapatmış durumda. Ama Allah'ın yardımı yakındır. Bu zülmün en kısa sürede sonlanmasını diliyorum. 2 ay önce bir deprem felaketi yaşadık. En yakın arkadaşım Ahmet'i kaybettim. Onu çok özlüyorum. Attığım golü ona armağan ettim ama VAR'dan iptal oldu. Beni duyuyorsa ona yaptığı arkadaşlık için teşekkür ederim. Maça gelince, iyi başladık, üstün oynadık. Rakibe az pozisyon verdik. Önümüzdeki bütün maçlar zor.




#Mustafa Eskihellaç
#Kasımpaşa
#Filistin
37 dakika önce
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