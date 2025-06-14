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NBA'de final heyecanı nefes kesiyor! Seride eşitlik var

NBA'de final heyecanı nefes kesiyor! Seride eşitlik var

09:5114/06/2025, Cumartesi
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Dört galibiyete ulaşan taraf şampiyon olacak.
Dört galibiyete ulaşan taraf şampiyon olacak.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Oklahoma City Thunder, deplasmanda Indiana Pacers'ı 111-104 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.

Gainbridge Fieldhouse'daki serinin dördüncü maçına tutuk başlayan Thunder, yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın maçın son bölümlerinde ağırlığını koymasıyla karşılaşmadan galip ayrıldı.


Thunder'da Alexander 35 sayıyla oynarken, Jalen Williams 27 sayı ve 7 ribauntla galibiyete katkı sağladı.


Ev sahibinde ise Pascal Siakam 20 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Tyrese Haliburton 18 sayı, 7 asist ve Obi Toppin 17 sayı, 7 ribaunt üretti.


Dört galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı serinin beşinci maçı, 17 Haziran Salı günü TSİ 03.30'da Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.

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