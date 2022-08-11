Spor Nelssona son talip Fulham
TRANSFER

Nelsson’a son talip Fulham

Galatasaray’da adı İspanyol ekibi Sevilla ile anılan Victor Nelsson için son iddia İtalya’dan geldi. Danimarkalı stopere İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’ın da talip olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim, alternatif stoper arayışlarına hız verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Nelsson’a son talip Fulham
Sarı-kırmızılı takımda 45 maça çıktı ve 1 gol attı.

Galatasaray’da adı İspanyol ekibi Sevilla ile anılan Danimarkalı stoper Victor Nelsson için son iddia İtalya’dan geldi. Çizme basını, Danimarkalı savunmacıya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’ın da talip olduğunu duyurdu. İngiliz ekibinin Sevilla’nın 14 milyon euroluk teklifini geçmeye hazırlandığı ifade edildi.

Galatasaray, 25 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan oyuncu için 20 milyon euronun aşağısına masaya oturmak istemiyor. Ancak oyuncunun da gitmek istemesi sarı-kırmızılıların elini zayıflatıyor.

Nelsson, geçtiğimiz sezon başında Galatasaray’a Kopenhag’dan 7 milyon euroya transfer olmuştu.

Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson için dev kulüpler sıraya girdi
SPOR
Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson için dev kulüpler sıraya girdi

Alternatif liste kabarık

Nelsson’un ayrılması durumunda alternatif listenin ilk sırasında İsviçre ekibi Zürih’in 20 yaşındaki stoperi Becir Omeragic olduğu kaydedildi. İsviçre basınında çıkan haberlere göre Zürih, sözleşmesi 2023’te sona erecek Omeragic’e teklifleri değerlendirecek.

Galatasaray’da stoper listesinde yer alan diğer bir isim ise Belçika ekibi Gent’te forma giyen Andreas Hanche-Olsen. Norveçli oyuncu hakkında teknik direktör Okan Buruk’un kararı bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımın Kaan Ayhan için de yeniden devreye girdiği kaydedildi.

İngiltere’de Leicester City forması giyen Jannik Vestergaard da listede yer alıyor.

Erden Timur Mertens ve Torreira transferinin perde arkasını anlattı
SPOR
Erden Timur Mertens ve Torreira transferinin perde arkasını anlattı
ABDye suikast uyarısı

ABD'ye suikast uyarısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Tamamen hayal ürünü.
Beş yıldızlı oteldekorkutan yangın

Beş yıldızlı otelde
korkutan yangın

​Ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Diyarbakırda dev operasyon başlatıldı

Diyarbakır'da dev operasyon başlatıldı

​51 ayrı noktada teröre darbe.

​Beklenen enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi.

Meyve sebze fiyatları ile elektrik borçlarını ilgilendiriyor.

​Görüntüler yayınlandı

Metrekareye 75 kilogram yağış düşecek.

​Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı.

​Devlet yurtları yeni döneme hazır.

Dünya medyası büyük ilgi gösterdi.

​Tek hane sınırında başlık.

​Pençe Kilit'te 1 şehit.

​Hem vatandaşa kazandıracak hem de ülkeye.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.