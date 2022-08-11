Nelsson’a son talip Fulham

Galatasaray’da adı İspanyol ekibi Sevilla ile anılan Danimarkalı stoper Victor Nelsson için son iddia İtalya’dan geldi. Çizme basını, Danimarkalı savunmacıya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’ın da talip olduğunu duyurdu. İngiliz ekibinin Sevilla’nın 14 milyon euroluk teklifini geçmeye hazırlandığı ifade edildi.

Galatasaray, 25 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan oyuncu için 20 milyon euronun aşağısına masaya oturmak istemiyor. Ancak oyuncunun da gitmek istemesi sarı-kırmızılıların elini zayıflatıyor.

Nelsson, geçtiğimiz sezon başında Galatasaray’a Kopenhag’dan 7 milyon euroya transfer olmuştu.

SPOR Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson için dev kulüpler sıraya girdi

Alternatif liste kabarık

Nelsson’un ayrılması durumunda alternatif listenin ilk sırasında İsviçre ekibi Zürih’in 20 yaşındaki stoperi Becir Omeragic olduğu kaydedildi. İsviçre basınında çıkan haberlere göre Zürih, sözleşmesi 2023’te sona erecek Omeragic’e teklifleri değerlendirecek.

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Galatasaray’da stoper listesinde yer alan diğer bir isim ise Belçika ekibi Gent’te forma giyen Andreas Hanche-Olsen. Norveçli oyuncu hakkında teknik direktör Okan Buruk’un kararı bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımın Kaan Ayhan için de yeniden devreye girdiği kaydedildi.

İngiltere’de Leicester City forması giyen Jannik Vestergaard da listede yer alıyor.