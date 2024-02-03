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Spor

Premier Lig'de eşi benzeri görülmemiş maç: 90 dakikaya 8 gol sığdı kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig 23. haftasında Newcastle United evinde Luton Town’u konuk etti. Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı ve 4-4’lük eşitlikle sonuçlandı. Newcastle’ın golleri dakika 7’ ve 23’ Longstaff (2), 67’ K. Trippier, 73’ H. Barnes’den geldi. Luton Town’un golleri dakika 23’ G. Osho, 40’ R. Barkley, 59’ C. Morris, 62’ E. Adebayo’dan geldi. Newcastle United - Luton Town maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

19:59 - 3/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 20:11 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İngiltere Premier Lig 23. haftasında Newcastle United Luton Town maçında kazanan çıkmadı ve 4-4'lük eşitlikle sonuçlandı.
İngiltere Premier Lig 23. haftasında Newcastle United Luton Town maçında kazanan çıkmadı ve 4-4'lük eşitlikle sonuçlandı.

Newcastle United, Premier Lig 23. haftasında evinde Luton Town ile karşılaştı. 8 gollü maçta kazanan çıkmadı ve 4-4’lük eşitlikle sonuçlandı. Newcastle United bu sonuçla 32 puanla 8. sırada yer aldı. Luton Town ise 19 puana ulaşarak 18. sırada yer aldı. Newcastle United - Luton Town maç özeti haberimizde.

NEWCASTLE UNİTED - LUTON TOWN MAÇ ÖZETİ

Newcastle United - Luton Town maç özetini izlemek için

NEWCASTLE UNİTED - LUTON TOWN MAÇ SONUCU

İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU



#Newcastle United
#Luton Town
#İngiltere Premier Lig
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