Premier Lig 21. haftasında Manchester City deplasmanda Newcastle United'a konuk oldu. Mücadeleyi City 3-2 kazandı. Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri dakika 26' Bernardo Silva, 74' Kevin De Bruyne ve 90+1' Oscar Bobb kaydetti. Yıldız oyuncu Kevin De Bruyne uzun süren sakatlığının ardından 1 gol 1 asistle geri döndü. Newcastle United - Manchester City maçının özetini izlemek ve Premier Lig puan durumuna göz atabilirsiniz.