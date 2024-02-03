İngiltere Premier Lig 23. haftasında Newcastle United Luton Town maçında kazanan çıkmadı ve 4-4'lük eşitlikle sonuçlandı.
Newcastle United, Premier Lig 23. haftasında evinde Luton Town ile karşılaştı. 8 gollü maçta kazanan çıkmadı ve 4-4’lük eşitlikle sonuçlandı. Newcastle United bu sonuçla 32 puanla 8. sırada yer aldı. Luton Town ise 19 puana ulaşarak 18. sırada yer aldı. Newcastle United - Luton Town maç özeti haberimizde.
NEWCASTLE UNİTED - LUTON TOWN MAÇ ÖZETİ
NEWCASTLE UNİTED - LUTON TOWN MAÇ ÖZETİ
NEWCASTLE UNİTED - LUTON TOWN MAÇ SONUCU
NEWCASTLE UNİTED - LUTON TOWN MAÇ SONUCU
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
#Newcastle United
#Luton Town
#İngiltere Premier Lig
1 saat önce