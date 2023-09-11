Trabzonspor yeni transferi Fildişi Sahilli yıldızı Nicolas Pepe için imza töreni düzenledi. Yıldız isim basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Nicolas Pepe'nin öne çıkan açıklamaları:

'Trabzonspor'a teşekkür ediyorum'

"Trabzonspor'a teşekkür ediyorum. Bana yapılan karşılama için taraftarlara da teşekkür ederim. Beklentilerin yüksek olduğunun farkındayım. Buna verilecek en güzel cevabın saha içerisinde olacağını düşünüyorum"





'Beklentiler çok yüksek'

"Söylemiş olduğunuz gibi, beklentilerin çok yüksek olduğunun farkındayım. Buna verilecek en iyi yanıtın sahada ekip arkadaşlarımla vereceğim yanıt olduğuna inanıyorum"





'Biraz ritim kazanmam gerekiyor'

"4 aydır maç oynamadım, dizimde yaşadığım bir sakatlıktan dolayı ama çok iyi bir hazırlık süreci geçirdim. 10 gündür bireysel ekibimle çalışıyorum. Biraz ritim yakalamam gerekiyor. Beşiktaş'a karşı oynayacağım bu maçta başlangıç yapmam için sadece biraz ritim kazanmam gerekiyor. Ama buna karar verecek kişi ben değilim. Buna karar verecek kişi hocadır. Hocamız benden faydalanmaya karar verirse, elimden geleni yaparım"

'Arkadaşlarım bana şehirden bahsetti'

"Trabzon'la alakalı çok detaylı bir şey bilmiyorum. Ama burada oynayan arkadaşlarım var. Bu arkadaşlarım bana şehirden bahsetti. Dün akşam geldim, şehri görme şansım çok olmadı"





'Çok çalışmamız gerekiyor'

"Trabzonspor'un farklı bir kulüp olduğunu biliyorum. Büyük hedefleri olan bir kulüp. 2 yıl önce kazanılan şampiyonlukta olduğu gibi, bu sezon da o seviyeye geri dönmeye çalışacağımızı biliyorum. Hocamız ve ekiple birlikte çok çalışmamız gerekiyor"





'Geçiş oyunu daha uygun olacak'

"Geçiş oyunu benim karakterime uygun bir oyun. Lille ile de en iyi performansımı bu oyunda gösterdim. Premier Lig'deki oyun farklılığının benim üzerimde etkisi oldu. Süper Lig'de daha çok geçiş oyunu oynanıyor. Benim için de daha uygun olacak"





'Başka Türk takımları da istedi'

"Basında da yer aldığı gibi benimle ilgilenen başka Türk takımları da vardı. Ama farkı yaratan şey, başkan, asbaşkan ve antrenörle alakalıydı. Özellikle asbaşkanımız bu konuyla ilgili yolculuk etti. Benimle görüştü. Kulübün projesini anlatmak için geldi. Bana projeyi açıkladıktan sonra, bu direkt bana hitap eden bir şeydi. Bunu reddedemezdim"





'Kısa vadeli plan yaptık'

"Bu karşılıklı bir anlaşma. Bir yıllık bir sözleşmenin kısa olduğu kesin. Ama benim de temsilcilerim kısa vadeli plan yaptık. Bunu tercih ettik. Uzun vadeli olabilir ama kısa vadede bunu görmemiz gerekiyor. Her şey olabilir, bu da olabilir"





'Taraftarımızın karşılaması inanılmazdı'

"Daha önce söylediğim gibi taraftarımızın karşılaması inanılmazdı. Taraftarımıza bana olan tavırlarından dolayı çok teşekkür ederim. Onlara Beşiktaş maçında inşallah yanıt verebilirim, güzel bir teşekkür edebilirim"

Dün gece coşkuyla karşılanmıştı.





'Oynamaya hazırım'

"Teknik ekiple bu konuyla alakalı konuşacağız. Çünkü oynamalı mıyım, oynamamalı mıyım buna ben karar vermiyorum. Sağlık ekibinin görüşü çok önemli ama şu kesin ben oynamaya hazırım"





'Kouassi ile konuştuk'

"Transfer sürecimde Kouassi ile konuştuk. Bana şehir ve kulüp hakkında çok güzel bilgiler verdi. Bunlar karar verme sürecimde etkili oldu"















