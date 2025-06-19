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Niğde’de Yaz Spor Okulları kayıtları sürüyor

Niğde’de Yaz Spor Okulları kayıtları sürüyor

17:1219/06/2025, Perşembe
IHA
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Yaz Spor Okulları büyük ilgi görüyor.
Yaz Spor Okulları büyük ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları için Niğde’de kayıt süreci devam ediyor.

5-18 yaş arası çocuk ve gençlerin katılımına açık olan yaz kursları, gençlere yaz tatilini hem eğlenceli hem de sportif aktivitelerle değerlendirme fırsatı sunuyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kayıtların Şehit Ömer Halisdemir Meydanı karşısında bulunan başvuru noktasından hafta içi her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılabileceği, son başvuru tarihinin ise 27 Haziran 2025 Cuma günü olarak belirlendiği açıklandı.


75. Yıl Spor Salonu (Yeni Stadyum yanı) ile Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden de kayıt işlemlerini yapabileceklerinin ifade edildiği duyuruda online kayıt işlemleri için ise İl Müdürlüğü’nün sosyal medya hesapları üzerinden bilgi alınabileceği belirtildi.


Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çocuklar ve gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, onları spora teşvik etmek amacıyla açılan Yaz Spor Okulları’na tüm halkı davet etti.




#Niğde
#Yaz Spor Okulları
#Gençlik ve Spor Bakanlığı
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