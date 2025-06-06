Ogün Bayrak Göztepe'de kaldı

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Göztepe, bu kapsamda iç transfere öncelik verdi. İlk olarak 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Ildız ile de yola devam kararı alan İzmir ekibi, şimdi de sağ bek bölgesinde oynayan Ogün Bayrak’la masaya oturdu.