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Ogün Bayrak Göztepe'de kaldı

Ogün Bayrak Göztepe'de kaldı

10:596/06/2025, Cuma
IHA
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Ogün Bayrak'ın güncel piyasa değeri 800 bin euro.
Ogün Bayrak'ın güncel piyasa değeri 800 bin euro.

Göztepe, Ogün Bayrak’ın sözleşmesinde bulunan bir yıl daha uzatma opsiyonunu kullandığını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Göztepe, bu kapsamda iç transfere öncelik verdi. İlk olarak 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Ildız ile de yola devam kararı alan İzmir ekibi, şimdi de sağ bek bölgesinde oynayan Ogün Bayrak’la masaya oturdu.


Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandığını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi. Böylece Ogün Bayrak, yeni sezonda da Göztepe formasını giyecek.


Geçtiğimiz sezon 28 maça çıktı

Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un geçtiğimiz sezon Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda toplam 28 maçta görev verdiği Ogün Bayrak, bin 923 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki oyuncu, bu süreçte skor üretemezken, 1 asistlik katkı verdi. Ayrıca deneyimli oyuncu, 3 sarı kartın yanı sıra 1 de kırmızı kart gördü.





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