Olcay Şahan Altınordu'dan eski öğrencilerini gündemine aldı

Olcay Şahan'ın Altınordu ile sözleşmeleri sona eren stoperler Mete Yıldız ve Eren Tokat, orta saha oyuncusu Kaan Baysal, sağ bek Alper Tursun ve kontratı devam eden orta saha oyuncusu Tahsin Çakmak'ı yeni takımına transfer ettirebileceği ifade edildi.