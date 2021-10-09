Ömer Bayram hazırlık maçında yıldızlaştı

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle verilen arada TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'la hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele sarı-kırmızılıların 4-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Ryan Babel, 18. dakikada Oğulcan Çağlayan, 55. dakikada Ömer Bayram ve 66. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.
Tuzlaspor'un gollerini 36. dakikada Sedat Şahintürk, 50. dakikada Ahmet Yazar ve 86. dakikada Safa Kınalı attı.
Maçın adamı Ömer Bayram oldu
Son dönemde performansı nedeniyle Galatasaraylı taraftarların ıslıklı protestolarına maruz kalan Ömer Bayram, Tuzlaspor ile oynanan hazırlık maçında yıldızlaştı.
Babel'in golünde asisti yapan 30 yaşındaki futbolcu, frikikten attığı şık golle de galibiyetin mimarı oldu.
Maça ilk 11'de başlayan Ömer Bayram, 80. dakikada alkışlar eşliğinde oyundan çıktı.
⚽ @omerbayram19_ 👏 pic.twitter.com/HySgxMrTSz
⚽ @omerbayram19_ 👏 pic.twitter.com/HySgxMrTSz— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 9, 2021