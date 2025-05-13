Onur Efe boşa çıkıyor

İzmir ekibinde genç oyuncuların performansı geleceğe dair umut verdi. Bu oyuncular arasında ise Onur Efe öne çıkan isim oldu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlı formayla bu sezon 7 gol atarken, 5 de asist yaptı ve takımının en skorer ismi oldu. Sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla bitecek olan genç yıldız, böylece serbest oyuncu konumuna geçecek.