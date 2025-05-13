Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Onur Efe boşa çıkıyor

Onur Efe boşa çıkıyor

14:2413/05/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Onur Efe'nin güncel piyasa değeri 50 bin euro.
Onur Efe'nin güncel piyasa değeri 50 bin euro.

Altay’da bu sezon 7 gol, 5 asistlik performans sergileyen Onur Efe’nin mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonu 25 puanla 17. sırada tamamlayan ve küme düşmekten kurtulamayan Altay, yeni sezon itibarıyla 3. Lig’de mücadele edecek.


İzmir ekibinde genç oyuncuların performansı geleceğe dair umut verdi. Bu oyuncular arasında ise Onur Efe öne çıkan isim oldu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlı formayla bu sezon 7 gol atarken, 5 de asist yaptı ve takımının en skorer ismi oldu. Sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla bitecek olan genç yıldız, böylece serbest oyuncu konumuna geçecek.


Transfer yasağı devam eden İzmir temsilcisinin en önemli oyuncularından biri olan Onur’a üst liglerden bazı takımların talip olduğu öğrenildi. Altay altyapısından yetişen golcü oyuncunun nasıl bir karar vereceği ise merakla bekleniyor.


28 Mayıs’ta gerçekleşecek olağan genel kurulda göreve gelecek yeni yönetimin başarılı oyuncu ile yeniden anlaşma zemini arayacağı ifade edildi.





#2. Lig
#Altay
#Onur Efe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG'dan büyük sürpriz: Kenan İmirzalıoğlu reklam filminde