Orkun Kökçü Beşiktaş'ın Avusturya kampına katıldı

Beşiktaş'ın rekor bedelle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki milli oyuncu Orkun Kökçü, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte takımın Avusturya kampına katıldı.

Başkan Adalı ile İstanbul'dan kalkan özel uçakla başkent Viyana'ya gelen Orkun, kara yoluyla Bad Erlach'taki otele ulaştı.

Takımın kamp yaptığı otele gelen Başkan Adalı ve Orkun'a taraftar yoğun ilgi gösterirken, ikili imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.