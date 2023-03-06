Lautaro Martinez, bu sezon çıktığı 35. maçta 17. golünü attı.
İtalya Ligi Serie A'nın 25. haftasında Inter, sahasında Lecce'yi ağırladı. Guiseppe Meazza'da 75.033 seyircinin önünde oynanan karşılaşmayı ev sahibi 2-0 kazandı.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 78 dakika sahada kaldığı maçta Inter, 29. dakikada Barella'nın asistinde Mkhitaryan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarının başlarında 53. dakikada Dumfries'in asistinde Martinez'in golüyle skoru 2-0'a getiren Milano ekibi maçı 2-0 kazandı.
Bu galibiyetle puanını 50 yapan Inter, 65 puanlı lider Napoli'nin kaybettiği hafta puan farkını 15'e indirdi. Lecce ise 27 puanda 14. sırada kaldı.