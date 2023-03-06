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Spor

ÖZET | Inter-Lecce: 2-0

İtalya Ligi Serie A'da Inter, sahasında Lecce'yi 2-0 mağlup etti ve lider Napoli'nin kaybettiği haftada puan farkını 15'e düşürdü. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:22 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Lautaro Martinez, bu sezon çıktığı 35. maçta 17. golünü attı.

Lautaro Martinez, bu sezon çıktığı 35. maçta 17. golünü attı.

İtalya Ligi Serie A'nın 25. haftasında Inter, sahasında Lecce'yi ağırladı. Guiseppe Meazza'da 75.033 seyircinin önünde oynanan karşılaşmayı ev sahibi 2-0 kazandı.


Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 78 dakika sahada kaldığı maçta Inter, 29. dakikada Barella'nın asistinde Mkhitaryan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarının başlarında 53. dakikada Dumfries'in asistinde Martinez'in golüyle skoru 2-0'a getiren Milano ekibi maçı 2-0 kazandı.


Bu galibiyetle puanını 50 yapan Inter, 65 puanlı lider Napoli'nin kaybettiği hafta puan farkını 15'e indirdi. Lecce ise 27 puanda 14. sırada kaldı.


Inter-Lecce 2-0 maç özeti




#Serie A
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#Lecce
#Maç Özeti
#İtalya Ligi Puan Durumu
2 saat önce
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ÖZET | Inter-Lecce: 2-0
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