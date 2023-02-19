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Spor

ÖZET | Inter-Udinese: 3-1

İtalya Serie A'da Inter, sahasında Udinese'yi 3-1 mağlup etti ve lider Napoli ile puan farkını 15'te tuttu. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:41 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mkhitaryan, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 29 resmi maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Mkhitaryan, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 29 resmi maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Inter, Udinese'yi 3-1 yendi. Milano'da yer alan Giuseppe Meazza Stadı'ndaki mücadelede Serie A'da zirveye oynayan Inter ile orta sıralardaki Udinese kozlarını paylaştı.


Karşılaşmanın 20. dakikasında Inter, Romelu Lukaku'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Konuk Udinese, 43. dakikada Sandi Lovric ile beraberlik golünü buldu. İlk yarı bu skorla sona ererken, Inter, 73. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile maçta yeniden üstünlüğü yakalayarak skoru 2-1 yaptı. Maçın sonucunu belirleyen golü ise 89. dakikada Lautaro Martinez attı ve maç 3-1 sonuçlandı.


Inter, Udinese’yi 3-1 mağlup ederek puanını 47'ye çıkardı. Bu sonuçla Inter, lider Napoli ile arasındaki 15 puanlık farkın açılmasına izin vermedi.

Bu arada, karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada Marcelo Brozovic’in yerine oyuna dahil oldu.


Inter-Udinese 3-1 maç özeti



#AC Milan
#AC Monza
#Inter
#İtalya Serie A
#Udinese
1 saat önce
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ÖZET | Inter-Udinese: 3-1
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