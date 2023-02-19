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Mkhitaryan, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 29 resmi maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Inter, Udinese'yi 3-1 yendi. Milano'da yer alan Giuseppe Meazza Stadı'ndaki mücadelede Serie A'da zirveye oynayan Inter ile orta sıralardaki Udinese kozlarını paylaştı.
Karşılaşmanın 20. dakikasında Inter, Romelu Lukaku'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Konuk Udinese, 43. dakikada Sandi Lovric ile beraberlik golünü buldu. İlk yarı bu skorla sona ererken, Inter, 73. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile maçta yeniden üstünlüğü yakalayarak skoru 2-1 yaptı. Maçın sonucunu belirleyen golü ise 89. dakikada Lautaro Martinez attı ve maç 3-1 sonuçlandı.
Inter, Udinese’yi 3-1 mağlup ederek puanını 47'ye çıkardı. Bu sonuçla Inter, lider Napoli ile arasındaki 15 puanlık farkın açılmasına izin vermedi.
Bu arada, karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada Marcelo Brozovic’in yerine oyuna dahil oldu.