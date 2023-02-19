Geçtiğimiz ay İstanbul'da F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile konuşan Brezilyalı efsane isim Rivaldo, Brezilya Milli Takımı için yaptığı açıklamada, "Jesus'u iyi bir seçenek olarak görüyorum. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Brezilya Milli Takımı'nı kesin kabul eder" dedi.