UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United, sahasında konuk ettiği Real Betis'i 4-1 mağlup ederek ciddi bir avantaj elde etti.





Old Trafford'ta oynanan karşılaşmada Manchester, Rashford'ın 6. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 32. dakikada Ayoze Perez ile skoru eşitlese de ikinci yarıda maçı koparttı. 52. dakikada Anthony'nin golüyle 2-1 öne geçen Kırmızılar, 58'de Bruno Fernandes ile skoru 3-1 yaparak Betis'in direncini tamamen kırdı.









Maçtaki son sözü ise Wout Weghorst söyledi. 82. dakikada kornerden sonra oluşan karambolde Hollandalı golcü, skoru 4-1'e getirerek Old Trafford'taki ilk golünü kaydetmiş oldu.





Wout Weghorst, Old Trafford'daki ilk golünü Real Betis ağlarına attı.

pic.twitter.com/EPB3bSashk — SPOR (@yenisafakspor) March 10, 2023





Manchester United bu skorla birlikte, önümüzdeki hafta İspanya'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesi ciddi bir avantaj elde etti.





Manchester United-Real Betis 4-1 maç özeti







