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Spor

ÖZET | Manchester United-Real Betis: 4-1

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United, sahasında Real Betis'i 4-1 mağlup etti. Bu maçın gollerine ve özetine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:59 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Wout Weghorst, devre arası Manchester United'a kiralanmıştı.

Wout Weghorst, devre arası Manchester United'a kiralanmıştı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United, sahasında konuk ettiği Real Betis'i 4-1 mağlup ederek ciddi bir avantaj elde etti.


Old Trafford'ta oynanan karşılaşmada Manchester, Rashford'ın 6. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 32. dakikada Ayoze Perez ile skoru eşitlese de ikinci yarıda maçı koparttı. 52. dakikada Anthony'nin golüyle 2-1 öne geçen Kırmızılar, 58'de Bruno Fernandes ile skoru 3-1 yaparak Betis'in direncini tamamen kırdı.



Maçtaki son sözü ise Wout Weghorst söyledi. 82. dakikada kornerden sonra oluşan karambolde Hollandalı golcü, skoru 4-1'e getirerek Old Trafford'taki ilk golünü kaydetmiş oldu.



Manchester United bu skorla birlikte, önümüzdeki hafta İspanya'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesi ciddi bir avantaj elde etti.


Manchester United-Real Betis 4-1 maç özeti



#UEFA Avrupa Ligi
#Manchester United
#Real Betis
#Wout Weghorst
10 dakika önce
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ÖZET | Manchester United-Real Betis: 4-1
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