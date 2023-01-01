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Spor
ÖZET | Milan-Inter: 0-3
İtalya Süper Kupası finalinde iki ezeli rakip, Milan ile Inter karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Stadı'nda oynanan final müsabakasında, 2021-2022 sezonu Serie A şampiyonu Milan ile İtalya Kupası galibi Inter kozlarını paylaştı. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
9:19 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Inter futbolcularının Süper Kupa'yı kaldırdığı anlar.

Inter futbolcularının Süper Kupa'yı kaldırdığı anlar.

İtalya Süper Kupası'nda Milan ile Inter, Suudi Arabistan'da King Fahd Stadı'nda karşı karşıya geldi. Inter, ezeli rakibini 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı.


Mücadeleye hızlı başlayan Inter, 10.dakikada Federico Dimarco'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Inter, 21. dakikada Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.


İkinci yarıya Milan baskılı başlasa da aradığı golü bulamadı. Inter'in Arjantinli santrforu Lautaro Martinez, 77. dakikada maçın skorunu 3-0 olarak tayin eden golü attı. Bu arada, Inter'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 84. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.


Inter, üst üste ikinci, toplamda ise yedinci kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi. Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, başında bulunduğu mavi-siyahlı takımla üst üste ikinci kez İtalya Süper Kupası'nı kazanmayı başardı. Inzaghi, Lazio'yu çalıştırırken kazandığı 2 kupayla beraber, kariyerindeki İtalya Süper Kupa sayısını 4'e çıkardı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya'daki kariyerinde 3. kupasını elde etti. Çalhanoğlu, geçen sezon İtalya Süper Kupası ve İtalya Kupası'nı kaldırmıştı.

Milan-Inter maç özeti



#AC Milan
#Hakan Çalhanoğlu
#Inter
#İtalya Süper Kupası
1 saat önce
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ÖZET | Milan-Inter: 0-3
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