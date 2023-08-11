Patrick Kluivert galibiyeti yorumladı: "Rakibimize şut attırmadık"

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor, Hırvatistan ekibi NK Osijek’i 5-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, “Çok çok mutluyum bu akşam. Takımımızın verdiği mücadele her şeyi uygulamamızın göstergesiydi. Ancak oyuncularım bugün mutlu olabilir. Fakat biz turu daha geçmedik. Bir şeyler başarabilmek için daha çok çalışmamız lazım. Pazar günü de Çaykur Rizespor ile karşılaşacağız. Yarın çalışmalara başlayacağız” ifadelerini kullandı.