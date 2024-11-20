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Patrick Viera'nın yeni adresi Serie A

Patrick Viera'nın yeni adresi Serie A

13:2320/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Viera son olarak Strasbourg'u çalıştırdı.
Viera son olarak Strasbourg'u çalıştırdı.

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, teknik direktörlük görevine Patrick Viera'nın getirildiğini açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, teknik direktörlük görevine Fransız çalıştırıcı Patrick Viera'nın getirildiğini duyurdu.


Genoa'dan yapılan açıklamada Viera ile 2026 yılının sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.



48 yaşındaki teknik adam, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'u çalıştırmış 38 karşılaşmada 1.26 puan ortalaması yakalamıştı.




#Patrick Viera
#Genoa
#İtalya Serie A

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