Patrick Viera'nın yeni adresi Serie A

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, teknik direktörlük görevine Fransız çalıştırıcı Patrick Viera'nın getirildiğini duyurdu.
Genoa'dan yapılan açıklamada Viera ile 2026 yılının sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
48 yaşındaki teknik adam, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg'u çalıştırmış 38 karşılaşmada 1.26 puan ortalaması yakalamıştı.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.