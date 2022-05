Vieira'dan Everton taraftarına tekme

Premier Lig'de Everton, sahasında konuk ettiği Crystal Palace'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla ligde kalmayı garantiledi.

Evertonlu taraftarlar maçın ardında sahaya girerek kutlama yaptı. Bu sırada Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira, mavi-beyazlı taraftarların arasında kaldı.

Evertonlu bir taraftarın ağır tahriklerine dayanamayan Fransız çalıştırıcı, kontrolünü kaybetti ve o taraftara tekme attı.

O anlar kameraya böyle yansıdı:

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight's pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ
May 19, 2022