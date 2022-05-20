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Vieira'dan Everton taraftarına tekme

Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira, maç sonu sahaya girerek kendisini tahrik eden Evertonlu taraftarı teklemeledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vieiradan Everton taraftarına tekme
Vieira'nın tekme attığı an.

Premier Lig'de Everton, sahasında konuk ettiği Crystal Palace'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla ligde kalmayı garantiledi.

Evertonlu taraftarlar maçın ardında sahaya girerek kutlama yaptı. Bu sırada Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira, mavi-beyazlı taraftarların arasında kaldı.

Evertonlu bir taraftarın ağır tahriklerine dayanamayan Fransız çalıştırıcı, kontrolünü kaybetti ve o taraftara tekme attı.

O anlar kameraya böyle yansıdı:

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