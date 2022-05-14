Bursaspor Kaptanı Burak Altıparmak taraftarlarla tartıştı: Boğazını sıktılar

Hayat

Kâbus geri döndü ilk ölüm Sivas'ta: Çevre iller diken üstünde

Bir dönem Türkiye'nin kâbusu haline gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Sivas'ta bir can aldı. Doç. Dr. Seyit Ali Büyüktuna, "KKKA hastasının kan veya diğer vücut sıvılarına mazur kalındığında hastalık bulaşabiliyor. Hastalık ülkemizde en çok Tokat, Sivas, Çorum gibi Kelkit vadisi bölgesinde daha sık görülüyor" dedi.