Spor Bursaspor Kaptanı Burak Altıparmak taraftarlarla tartıştı Boğazını sıktılar
FUTBOL FUTBOL

Bursaspor Kaptanı Burak Altıparmak taraftarlarla tartıştı: Boğazını sıktılar

TFF 1. Lig'de bitime bir hafta kala küme düşmesi kesinleşen Bursaspor'da futbolcularla, taraftarlar tartıştı. Bir taraftar, takım otobüsünden inen kaptan Burak Altıparmak'ın boğazını sıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursaspor Kaptanı Burak Altıparmak taraftarlarla tartıştı: Boğazını sıktılar
Futbolcularla, taraftarlar kavga etti.

TFF 1. Lig'de bitime bir hafta kala küme düşen takımlar belli oldu. Aynı saatte oynanan maçların sonuçlarına göre, geçtiğimiz haftalarda küme düşen Balıkesirspor'un ardından, Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor 1. Lig'e veda etti.

Şampiyon küme düştü

2009/2010 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Bursaspor, alınan sonuçların ardından 1. Lig'e veda etti. Bursaspor artık 2. Lig'de top koşturacak.

  • Kavga çıktı
  • Karşılaşma sonrasında Bursasporlu futbolcularla, taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Bursaspor Takım Kaptanı Burak Altıparmak'ın otobüsten taraftara küfrederek indiği iddia edilirken, bir taraftarın da 'Sen kime küfrediyorsun' diyerek, Burak Altıparmak'ın boğazını sıktığı öğrenildi.
Şampiyon kupasına kavuştu

Şampiyon kupasına kavuştu

Trabzonspor görkemli bir organizasyonla kupasını kaldırdı.
Ezber bozduk gerisi gelecek

'Ezber bozduk gerisi gelecek'

​Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, kupa töreninde açıklamalarda bulundu.
GÖKTÜRK-1 Rize-Artvin Havalimanını fotoğrafladı

​Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması.

Küme düştüler

Küme düştüler

TFF 1. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.