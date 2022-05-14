Bursaspor Kaptanı Burak Altıparmak taraftarlarla tartıştı: Boğazını sıktılar

TFF 1. Lig'de bitime bir hafta kala küme düşen takımlar belli oldu. Aynı saatte oynanan maçların sonuçlarına göre, geçtiğimiz haftalarda küme düşen Balıkesirspor'un ardından, Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor 1. Lig'e veda etti.
Şampiyon küme düştü
2009/2010 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Bursaspor, alınan sonuçların ardından 1. Lig'e veda etti. Bursaspor artık 2. Lig'de top koşturacak.
- Kavga çıktı
- Karşılaşma sonrasında Bursasporlu futbolcularla, taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Bursaspor Takım Kaptanı Burak Altıparmak'ın otobüsten taraftara küfrederek indiği iddia edilirken, bir taraftarın da 'Sen kime küfrediyorsun' diyerek, Burak Altıparmak'ın boğazını sıktığı öğrenildi.