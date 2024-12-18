Paulo Dybala Aslan oluyor

Galatasaray, devre arası için transfer harekatına başladı. Sarı-kırmızılılar, Roma ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Paulo Dybala için düğmeye bastı. Trabzonspor maçını tribünden izleyen Arjantinli yıldızın menajeri ile ilk yüz yüze görüşme gerçekleşti.
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi başta olmak üzere yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefi belirleyen Galatasaray, devre arası için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kontratının son senesinde bulunan 37 yaşındaki Dries Mertens’e alternatif arayan sarıkırmızılıların gündemine Paulo Dybala geldi. Roma ile sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli oyuncu için temaslar başladı. 31 yaşındaki futbolcunun menajeri Carlos Novel, önceki akşam İstanbul’daydı. G.Saray'ın çalıştığı İtalyan menajer George Gardi ile birlikte Galatasaray-Trabzonspor maçını RAMS Park’ta izleyen Novel’in yönetimle de toplantı yaptığı öğrenildi.
ROMA 8 MİLYON EURO İSTİYOR
Serie A ekiplerinden Roma, sezon sonunda kontratı biecek olan oyuncusunu devre arasında satmak istiyor. İtalyan ekibinin 8 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu öğrenildi. Galatasaray cephesi ise düşük bir maliyetle bu transferi bitirmek istiyor. Bu sezon Roma formasıyla 18 maça çıkan Dybala’nın da Galatasaray’a sıcak baktığı öğrenildi. Kariyerinde 5 Serie A, 4 İtalyan Kupası, 3 İtalyan Süper Kupası bulunan Dybala, Arjantin Milli Takımı ile de 2022 yılında Dünya Kupası’nı kazandı.