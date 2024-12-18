Paulo Dybala Aslan oluyor

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi başta olmak üzere yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefi belirleyen Galatasaray, devre arası için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kontratının son senesinde bulunan 37 yaşındaki Dries Mertens’e alternatif arayan sarıkırmızılıların gündemine Paulo Dybala geldi. Roma ile sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli oyuncu için temaslar başladı. 31 yaşındaki futbolcunun menajeri Carlos Novel, önceki akşam İstanbul’daydı. G.Saray'ın çalıştığı İtalyan menajer George Gardi ile birlikte Galatasaray-Trabzonspor maçını RAMS Park’ta izleyen Novel’in yönetimle de toplantı yaptığı öğrenildi.