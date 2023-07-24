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Spor

Pedro Lecce'ye Hjulmand Fener'e

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Joao Pedro, Lecce'nin transfer listesine girdi. İtalyan ekibinden orta saha oyuncusu Hjulmand'ı isteyen sarı-lacivertliler ise Pedro ve 10 milyon Euro'ya transferi bitirmeyi hedefliyor.

09:28 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Pedro - Hjulmand

Pedro - Hjulmand

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen ve UEFA Konferans Ligi kadrosuna alınmayan Joao Pedro, İtalya Serie A yolcusu. Brezilyalı asıllı İtalyan golcü için Lecce sarı-lacivertlilere resmi teklifte bulunurken, Joao Pedro ve temsilcisiyle de temas kurdu.


Lecce, Pedro'ya 1.5 milyon Euro yıllık ücret teklif etti. Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon Euro ücret kazanan 31 yaşındaki futbolcu ise yıllık ücretinin artırılması için görüşmelerini sürdürüyor.


Fenerbahçe ise Pedro için 7-8 milyon Euro arasında bonservis istiyor. Lecce ile Fenerbahçe yetkilileri arasındaki bonservis pazarlıklar devam ediyor. Pedro ile Lecce'nin yanı sıra Cagliari ve Torino da ilgileniyor.


Pazarlıklar devam ediyor

Orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe ise Lecce'nin takım kaptanı Danimarkalı orta saha oyuncusu Morten Hjulmand'ın şartlarını sordu. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcu ve temsilcisi eski Fenerbahçeli futbolcu Brian Nielsen ile temasa geçti. Sarı-lacivertliler, bu transferi Pedro takası ve bonservis bedeliyle bitirmek istiyor, iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.


Lecce, Hjulmand için 18 milyon Euro bonservis isterken, Fenerbahçe'nin de İtalyan kulübüne Pedro'nun yanı sıra 10 milyon Euro bonservis önerdiği belirtildi, iki kulüp arasındaki bonservis pazarlıkları sürüyor.




#Fenerbahçe
#Joao Pedro
#Hjulmand
#Süper Lig
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