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Pep Guardiola gözünü kararttı: 200 milyon sterlin

Premier Lig'de mutlu sona ulaşan Manchester City, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek için 200 milyon sterlin değerinde bir transfer bütçesi ayırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pep Guardiola gözünü kararttı: 200 milyon sterlin
Pep Guardiola

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Erling Haaland’ın transferi sonrası çıtayı iyice yükseltti. Teknik direktör Pep Guardiola’nın istekleri doğrultusunda 200 milyon sterlin transfer bütçesi ayıran Manchester City, Barcelona’dan Frenkie de Jong ve Leed United’tan Kalvin Phillips’i de kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Satışlara onay çıktı

İngiliz temsilcisi, iki yıldızı da takıma katıp orta sahasını sıfırdan kurmayı istiyor. Dev kulüp ayrıca bu transferleri gerçekleştirdikten sonra UEFA’nın finansal fair-play kıskacına takılmamak için Oleksandr Zinchenko, Nathan Ake, Yangel Herrera ve İlkay Gündoğan’ı satışa koyacak.

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