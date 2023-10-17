Pepe: En iyi hissettiğim yer sağ kanat

Nicolas Pepe, Trabzonspor dergisinin ekim ayı sayısındaki röportajında, Trabzonspor'dan gelen transfer teklifinin kendisini etkilediğini, kulüp yetkililerinin şahsen seyahat ederek gelmelerinin transferi hızlandırdığını ifade ederek, burada olmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.





Nicolas Pepe'nin açıklamaları:

'Her şey daha iyi olacak'

"Elbette bunu düzeltmeye çalışıyorum ve biliyorum ki her şey daha iyi olacak. Hem bireysel hem de kolektif olarak kulüple birlikte çalışarak bunu aşıyoruz"





Arsenal'daki teknik direktörü Mikel Arteta'nın Pepe'nin ayrılığı için "O olağanüstü bir çocuk, çok çabaladı. O zamanlar ödediğimiz para onun hatası değil. İşler yolunda gitmediğinde hayatına devam etmek zorundasın. İşe yaramıyorsa aynı şeyi denemenin bir anlamı yok. Doğru karardı" ifadelerini kullandığı hatırlatılan Fildişi Sahilli oyuncu, şu değerlendirmede bulundu:

"Evet, antrenörüm bunu söyledi gerçekten. Yüksek bedelli teklif benim istediğim şey değil, siz iyi olursanız bu tür teklifler gelir. İyi performans sergileyemediğiniz vakit de eleştiriler gelmeye başlar. Antrenörüm beni savunmuş ama onun da söylemiş olduğu gibi olumsuzluk durumunda devam etmeli, gelişmeli ve yolunuza giderken asla durmamalısınız. O dönemin aslında bu bağlamda bana çok faydası oldu. Yani negatifin yanında pozitif de vardır, onu bulmalısınız"





'Stoper profiline uyduğumu söyleyemem'

"9 numarada, geçen sezon da 10 numarada iyi oyunlar çıkardım. En iyi hissettiğim yer sağ kanat, orada daha faydalı olduğumu düşünüyorum ama görev verildiğinde diğer pozisyonlarda da oynayabilmem benim kuvvetli olduğum özellik ve bunu göstermek için çalışırım. Eğer çok ihtiyaç olur ve savunmada oynamam gerekirse, daha çok sol bekte verimli olabilirdim, öndeki alanı kullanabilirdim bu şekilde. Stoper profiline uyduğumu söyleyemem"

Nicolas Pepe

'Beni çok etkilemişti o dönem'

"Ancak sportif açıdan bakılınca 2016'da Fildişi Sahili A Milli takımına birinci veya ikinci çağrıldığımda, Fransa ile dostluk maçı yapmıştık. Fransa'da doğduğum ve çift vatandaşlığım olduğu için bu maç benim için önemliydi. Milli formayla ilk golümü Fransa'ya atacağım bir pozisyonu yakalamış ama atamamıştım. Bu kaçan pozisyon beni çok etkilemişti o dönem"





'Afrika taraftarı da Trabzon'daki gibi futbolu yaşar'

"Üstelik kulübüm için henüz bir şey yapamamama rağmen. Bir oyuncuyu karşılamaktan mutlu olan taraftarları daha önce görmemiştim çünkü. Global açıdan Türk taraftarı farklı bir seviyede, çok tutkulular. Trabzon taraftarıysanız futbolla uyuyup futbolla yiyor, içiyorsunuz sanki. Dünyada ise Marsilya taraftarı çok ayrı, Velodrome Stadı'ndaki ambiyans beni her zaman çok etkilemiştir. Ayrıca Afrika taraftarı da Trabzon'daki gibi futbolu yaşar"





Süper Lig hakkında

"Çünkü karşılaştığınız her takım çok güçlü ve yenmesi çok zordur. Box-to-box oynarlar ve çok fazla efor sarf edersiniz, zorlanırsınız. Gördüğüm kadarıyla Türk ligi daha çok geçişe dayalı bir lig, elbette iyi ekiplerin, futbolcuların olduğu bir lig"





'Henüz başlangıç'

"Uzun bir yol, henüz bir başlangıç. Bu uzun yol ve her zaman her şey iyi gitmiyor. Çok fazla iniş ve çıkışlar var. Çok fazla koşuyor, çok çalışıyorsunuz. Hayatınızda çıkışlar olduğu gibi inişler de var. Tam olarak da bu inişlerde iyi çalışır, mental olarak da kuvvetli olursanız bu kez en zirveye çıkmayı başarırsınız. Eğer bir genç, başarı için gerekli zihinsel ve fiziksel güce sahipse başarılı olacaktır"



















