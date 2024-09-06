A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Galler ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılar ilk maçına 3 puan ile başlamak istiyor. Galler ile 10. randevuya çıkacak olan Milli Takım bu maçlardan 3 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Milli maç hangi gün? Galler - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.