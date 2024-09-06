Portekiz 2-1 Hırvatistan Maç Özeti
Portekiz,
1. Grup’ta evinde Hırvatistan ile karşılaştı. Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz'de 39 yaşındaki yıldız golcü Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu. Portekiz - Hırvatistan maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇ ÖZETİ
PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇ ÖZETİ
PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇ SONUCU
PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇ SONUCU
ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP GÜNCEL PUAN DURUMU
ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP GÜNCEL PUAN DURUMU
#Portekiz
#Hırvatistan
#UEFA Uluslar Ligi
2 saat önce