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Spor

Portekiz UEFA Uluslar Ligi'ne galibiyetle başladı: İşte Portekiz - Hırvatistan maç özeti...

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Portekiz evinde Hırvatistan’ı konuk etti. Maç Portekiz’in 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 7’ Diogo Dalot, 34’ Cristiano Ronaldo ve 41’ Diogo Dalot’tan (k.k.) geldi. Portekiz böylelikle gruplara 3 puanla başlamış oldu. Cristiano Ronaldo 900’üncü golünü atarak tarihe geçti. Portekiz 2-1 Hırvatistan maç özeti ve maç golleri haberimizde.

09:30 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 09:30 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Portekiz 2-1 Hırvatistan Maç Özeti
Portekiz 2-1 Hırvatistan Maç Özeti
Portekiz,
1. Grup’ta evinde Hırvatistan ile karşılaştı. Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz'de 39 yaşındaki yıldız golcü Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu. Portekiz - Hırvatistan maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇ ÖZETİ

Portekiz - Hırvatistan maç özetini izlemek için

PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇ SONUCU

ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP GÜNCEL PUAN DURUMU



#Portekiz
#Hırvatistan
#UEFA Uluslar Ligi
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