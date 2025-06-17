Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor. Milliler, yarın Fransa ile karşılaşacak.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Millilerin grubundaki diğer karşılaşmada ise ev sahibi Yunanistan ile İsviçre, yarın saat 20.30'da karşılaşacak.