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Spor

Premier Lig'de büyük skandal: Liverpool'un golünü yediler

İngiltere Premier Lig’de Tottenham Hotspur, sahasında Liverpool’u 2-1 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısında Liverpool’un Luis Diaz ile bulduğu golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi Ada'da büyük tartışmalara yol açtı. Hakem kurulu, iptal edilen golde verilen kararın yanlış olduğunu açıkladı.

09:33 . 1/10/2023 Pazar
DHA
VAR, yanlış ofsayt kararına müdahale etmedi.

VAR, yanlış ofsayt kararına müdahale etmedi.

Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham ile Liverpool karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi 2-1 kazanırken Luis Diaz'ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü maçın önüne geçti. VAR hakemi, Darren England, Diaz'ın golünde kalkan ofsayt bayrağını iptal etmeyerek maça damga vurdu.


Ada'da hakemlerden sorumlu kurul Professional Game Match Authors Limited (PGMOL) karşılaşmada yapılan hata ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tottenham-Liverpool maçında Luis Diaz'ın verilmeyen golü açık ve bariz bir şekilde hataydı. Golün VAR müdahalesiyle verilmesi gerekirdi. Ancak VAR müdahale edemedi. PGMOL, hataya yol açan koşullar hakkında tam bir inceleme yapacak" ifadelerine yer verdi.


Öte yandan ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 36. dakika Heung-Min Son ve 90+6. dakikada Joel Matip kaydetti. Maçı 9 kişi tamamlayan konuk ekibin tek golü ise 45+ 4. dakikada Cody Gakpo'dan geldi.



İşte ofsayt verilen o pozisyon:





#Premier Lig
#Liverpool
#Tottenham
1 saat önce
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