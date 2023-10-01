Premier Lig'de büyük skandal: Liverpool'un golünü yediler

Ada'da hakemlerden sorumlu kurul Professional Game Match Authors Limited (PGMOL) karşılaşmada yapılan hata ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tottenham-Liverpool maçında Luis Diaz'ın verilmeyen golü açık ve bariz bir şekilde hataydı. Golün VAR müdahalesiyle verilmesi gerekirdi. Ancak VAR müdahale edemedi. PGMOL, hataya yol açan koşullar hakkında tam bir inceleme yapacak" ifadelerine yer verdi.