Spor Arsenalın 15 yaşındaki futbolcusu Premier Lig tarihine geçti
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Arsenal'ın 15 yaşındaki futbolcusu Premier Lig tarihine geçti

Arsenal forması giyen Ethan Nwaneri, İngiltere Premier Lig'de forma giyen en genç futbolcu oldu.

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Haber Merkezi AA
Premier Ligde forma giyen en genç futbolcu kim ve kaç yaşında?
Ethan Nwaneri taraftarlar tarafından alkışlandı.

İngiltere Premier Lig takımı Arsenal forması giyen 15 yaşındaki Ethan Nwaneri, Brentford'u 3-0 yendikleri maçta oynayarak Premier Lig tarihinin en genç oyuncusu oldu.

15 yıl 181 günlükken forma giyen orta saha oyuncusu, daha önce 16 yaş 30 gün ile Liverpool orta saha oyuncusu Harvey Elliott tarafından tutulan rekoru Brentford maçının uzatma dakikalarında oyuna girerek kırdı.

Arsenal, deplasmanda Brentford'u 17. dakikada William Saliba, 28 dakikada Gabriel Jesus ve 49. dakikada Fabio Vieira'nın golleriyle 3-0 yendi.

Premier Lig'in 7. haftası sonunda 18 puanı bulunan Arsenal'ı, 17'şer puanlı Manchester City ve Tottenham izledi.

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