Arsenal'ın 15 yaşındaki futbolcusu Premier Lig tarihine geçti

Spor

Valerien Ismael değişiklikleriyle hedefte

Süper Lig'de Beşiktaş'ın son iki haftada aldığı Başakşehir mağlubiyeti ve İstanbulspor beraberliği, eleştiri oklarının teknik direktör Valerien Ismael'e yönelmesine sebep oldu. Ligin ilk 5 maçında ilk yarıları adeta tek kaleye çeviren, fakat ikinci yarılarda bunu sürdüremediği görülen Beşiktaş, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında ise bu görüntüsünden bile uzak kaldı.