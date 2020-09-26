Premier Lig'de tarihi maç: Manchester United VAR'dan döndü (ÖZET)

Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United deplasmanda Brighton ile karşılaştı. Mücadeleyi United 3-2 kazandı. Galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Lewis Dunk (KK), 55. dakikada Rashford ve 90+10. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti. Brighton'un gollerini ise 40. dakikada penaltıdan Maupay ve 90+5. dakikada March attı.

Maç bitti ama VAR'dan döndü

Karşılaşmanın 90 dakikası 2-2 eşitlikle sona erdi. Mücadelenin hakemi maçın bitiş düdüğünden sonra VAR'a gitti ve Manchester United lehine penaltı verdi. Bruno Fernandes'in 90+10. dakikada penaltıdan attığı golle maçı Manchester United 3-2 kazandı.

5 top direkten döndü

Ev sahibi ekip, maçta şanssızlığını yenemedi. Brighton'un karşılaşmada toplamda 5 topu direkten dönerken, sahadan 3-2 mağlup ayrıldılar.

Brighton Manchester United özeti izle

Brighton-Manchester United karşılaşmasının özetini izlemek için tıklayınız.

PSG 9 yıl sonra Marsilya'ya kaybetti: Maçta 5 kırmızı kart çıktı (ÖZET) Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ikinci maçında sahasında Olympique Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu.9 yıl sonra galip geldilerParc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 31. dakikada Florian Thauvin'in golüyle kazanan konuk ekip, ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Olympique Marsilya, ligde 2011'den beri yenemediği PSG karşısında 9 yıl sonra galip gelmeyi başardı.5 kırmızı kart çıktıKarşılaşmanın uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonucu PSG'den Neymar, Leandro Paredes ve Layvin Kurzawa, Olympique Marsilya'dan ise Jordan Amavi ve Dario Benedetto kırmızı kart gördü.Ligdeki ilk maçında Lens'e 1-0 yenilen son şampiyon PSG, ikinci maçta da 3 puanla tanışamadı.PSG Marsilya maç özetini izlemek için tıklayınız.