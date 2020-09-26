Premier Lig'de tarihi maç: Manchester United VAR'dan döndü (ÖZET)

Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United deplasmanda Brighton ile karşılaştı. Mücadeleyi United 3-2 kazandı. Galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Lewis Dunk (KK), 55. dakikada Rashford ve 90+10. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti. Brighton'un gollerini ise 40. dakikada penaltıdan Maupay ve 90+5. dakikada March attı.
Maç bitti ama VAR'dan döndü
Karşılaşmanın 90 dakikası 2-2 eşitlikle sona erdi. Mücadelenin hakemi maçın bitiş düdüğünden sonra VAR'a gitti ve Manchester United lehine penaltı verdi. Bruno Fernandes'in 90+10. dakikada penaltıdan attığı golle maçı Manchester United 3-2 kazandı.
5 top direkten döndü
Ev sahibi ekip, maçta şanssızlığını yenemedi. Brighton'un karşılaşmada toplamda 5 topu direkten dönerken, sahadan 3-2 mağlup ayrıldılar.
Brighton Manchester United özeti izle
Brighton-Manchester United karşılaşmasının özetini izlemek için tıklayınız.
Brighton-Manchester United maçı inanılmaz anlara sahne oldu
💥Brihton'ın 5 topu direkten döndü mücadele 2-2 sona erdi
🗣Orta hakem, maçı bitirdikten sonra VAR hakeminin uyarısıyla penaltı kararı verdi
✅Bruno Fernandes'in penaltı golüyle Manchester sahadan 3-2 galip ayrıldı pic.twitter.com/Bzb2C2XmTv
Brighton-Manchester United maçı inanılmaz anlara sahne oldu
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