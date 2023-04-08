Ligin 40. haftasında Middlesbrough'ya konuk olan Burnley, 12. dakikada Ashley Barnes ve 66. dakikada Connor Roberts'ın kaydettiği gollerle galibiyete ulaştı. Ev sahibi ekibin golünü, 48. dakikada penaltıdan Chuba Akpom attı.

Bu sonuçla lider Burnley, ilk iki sıranın doğrudan Premier Lig'e yükseleceği Championship'te bir maç eksiğine rağmen 87 puana ulaştı.