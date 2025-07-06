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Rafting takımımız dünya şampiyonu oldu

Rafting takımımız dünya şampiyonu oldu

11:116/07/2025, Pazar
AA
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Milli sporcular bayrağımızı Slovenya'da dalgalandırdı.
Milli sporcular bayrağımızı Slovenya'da dalgalandırdı.

23 Yaş Altı Milli Rafting Takımı, Dünya Gençler ve 23 Yaş Altı Rafting Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Milli sporcular, Dünya Gençler ve 23 Yaş Altı Rafting Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.


Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre, Slovenya'nın Nova Gorica kasabasında düzenlenen organizasyonda milli sporcular, RX kategorisinde mücadele etti.


23 Yaş Altı Milli Rafting Takımı, bu kategoride dünya şampiyonu oldu.






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