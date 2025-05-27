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Real Betis gözünü Konferans Ligi'ne dikti: Bir ilk peşindeler

Real Betis gözünü Konferans Ligi'ne dikti: Bir ilk peşindeler

18:0527/05/2025, Salı
AA
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Real Betis
Real Betis

UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis İngiliz devi Chelsea ile karşı karşıya gelecek. İspanya temsilcisi rakibini mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa kupası kazanmayı hedefliyor.

UEFA Konferans Ligi'nde İngiltere'nin Chelsea ekibiyle finalde karşılaşacak İspanya temsilcisi Real Betis, tarihinde ilk kez Avrupa kupası kazanmayı hedefliyor.


Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadı'nda yarın oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak finalde boy göstermeye hak kazanan Real Betis, kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupası için mücadele edecek.


Bu turnuvada ilk kez geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elendikten sonra son 16 play-off turunda oynayan İspanyol ekibi, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımına elenerek kupanın dışında kalmıştı.


İspanya 1. Futbol Ligi'ni (LaLiga) geçen sezon 7. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterme hakkı kazanan Real Betis, play-off turunda Ukrayna'nın Kryvbas ekibiyle eşleşti. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan yeşil-beyazlılar, sahasında da 3-0 galip gelerek lig aşamasına yükseldi.




#Real Betis
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