İspanya La Liga 7. haftasında Real Madrid evinde Deportivo Alaves’i konuk etti. Maç Real Madrid’in 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Milli futbolcu Arda Güler maça 80. dakikada Kylian Mbappe’nin yerine dahil oldu. Galibiyet golleri dakika 1’ Lucas Vazquez, 40’ Kylian Mbappe, 48’ Rodrygo’dan geldi. Real Madrid - Deportivo Alaves maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
La Liga 7. haftasında Real Madrid ve Deportivo Alaves karşı karşıya geldi. Real Madrid maçta 3-2’lik skorla galip geldi. Real Madrid - Deportivo Alaves maç özeti haberimizde.