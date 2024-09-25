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Arda Güler 80’de girdi, Real Madrid 3-2 kazandı

Arda Güler 80’de girdi, Real Madrid 3-2 kazandı

09:3925/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Real Madrid 3-2 Deportivo Alaves maç özeti
Real Madrid 3-2 Deportivo Alaves maç özeti

İspanya La Liga 7. haftasında Real Madrid evinde Deportivo Alaves’i konuk etti. Maç Real Madrid’in 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Milli futbolcu Arda Güler maça 80. dakikada Kylian Mbappe’nin yerine dahil oldu. Galibiyet golleri dakika 1’ Lucas Vazquez, 40’ Kylian Mbappe, 48’ Rodrygo’dan geldi. Real Madrid - Deportivo Alaves maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

La Liga 7. haftasında Real Madrid ve Deportivo Alaves karşı karşıya geldi. Real Madrid maçta 3-2’lik skorla galip geldi. Real Madrid - Deportivo Alaves maç özeti haberimizde.

REAL MADRİD - DEPORTİVO ALAVES MAÇ ÖZETİ

Real Madrid - Deportivo Alaves maç özetini izlemek için

REAL MADRİD - DEPORTİVO ALAVES MAÇ SONUCU

İSPANYA LA LİGA GÜNCEL PUAN DURUMU

İSPANYA LA LİGA GOL KRALLIĞI





#Real Madrid
#Deportivo Alaves
#İspanya La Liga

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