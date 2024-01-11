ve Atletico Madrid İspanya Süper Kupa yarı finalinde Suudi Arabistan’da karşı karşıya geldi. Arda Güler’in de forma giydiği maçın 90 dakikası 3-3’lük eşitlike sonuçlandı. Uzatma dakikalarına gidilen maçta Real Madrid 2 gol bularak maçta 5-3 galip ayrıldı. Real Madrid’in golleri Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Joselu, Brahim Diaz’dan geldi. Atletico Madrid’in golleri Mario Hermoso, Antoine Griezmann ve kendi kalesine Antonio Rüdiger’den geldi. Arda Güler maça 112. dakikada dahil oldu. Real Madrid - Atletico Madrid maç özeti haberimizde.