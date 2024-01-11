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Spor

Arda Güler’in oyna girmesi yetti: Real Madrid uzatmalarda kazandı

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Arda Güler’li Real Madrid Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Al-Awwal Park’ta Atletico Madrid ile karşılaştı. Nefes kesen maçın 90 dakikası 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Maçın 112. dakikasından genç yıldız Arda Güler oyuna girdi ve uzatma dakikalarında Real Madrid 2 gol bularak maçtan 5-3 galip ayrıldı. Real Madrid - Atletico Madrid maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:35 - 11/01/2024 Thursday
Güncelleme: 09:39 - 11/01/2024 Thursday
Yeni Şafak
İspanya Süper Kupa yarı finalinde Arda Güler’li Real Madrid Atletico Madrid'i uzatmalarda 5-3 mağlup etti.
İspanya Süper Kupa yarı finalinde Arda Güler’li Real Madrid Atletico Madrid'i uzatmalarda 5-3 mağlup etti.
ve Atletico Madrid İspanya Süper Kupa yarı finalinde Suudi Arabistan’da karşı karşıya geldi. Arda Güler’in de forma giydiği maçın 90 dakikası 3-3’lük eşitlike sonuçlandı. Uzatma dakikalarına gidilen maçta Real Madrid 2 gol bularak maçta 5-3 galip ayrıldı. Real Madrid’in golleri Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Joselu, Brahim Diaz’dan geldi. Atletico Madrid’in golleri Mario Hermoso, Antoine Griezmann ve kendi kalesine Antonio Rüdiger’den geldi. Arda Güler maça 112. dakikada dahil oldu. Real Madrid - Atletico Madrid maç özeti haberimizde.

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ

Real Madrid - Atletico Madrid maç özetini izlemek için

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇ SONUCU

ARDA'LI REAL MADRİD, ÇAĞLAR'LI ATLETİCO'YU GEÇEREK SÜPER KUPA'DA FİNALE YÜKSELDİ

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupası yarı finalinde Çağlar Söyüncü'lü Atletico Madrid'i uzatmalarda bulduğu 2 golle 5-3 yenerek adını finale yazdırdı. Arda, 112'inci dakikada oyuna dahil olurken Çağlar karşılaşmada süre alamadı.

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta karşı karşıya geldi. Derbi maçta milli futbolcular Arda Güler ile Çağlar Söyüncü mücadeleye yedek başladı. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Real Madrid, Atletico Madrid'i normal süresi 3-3 sona eren karşılaşmanın uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle 5-3 mağlup etti ve finale yükseldi.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Antonio Rüdiger, 29'uncu dakikada Ferland Mendy, 85'inci dakikada Dani Carvajal, 116'ncı dakikada kendi kalesine Stefan Savic ve 120+2'nci dakikada Brahim Diaz kaydetti.

Atletico Madrid'in gollerinin altına ise 7'nci dakikada Mario Hermoso, 37'nci dakikada Antoine Griezmann ve 78'inci dakikada kendi kalesine Kepa Arrizabalaga imzasını attı. Real Madrid, yarı finalin diğer ayağında Barcelona-Osasuna maçının galibiyle Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek.

Real Madrid'de orta saha oyuncusu Arda Güler, müsabakanın 112'nci dakikasında Federico Valverde'nin yerine oyuna girdi. Arda, bu sezonki ikinci maçına çıktı.

Atletico Madrid'de ise savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü mücadelede süre bulamadı.



#Real Madrid
#Atletico Madrid
#İspanya Süper Kupası
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