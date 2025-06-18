Real Madrid Al Hilal maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Real Madrid Al Hilal maçında Arda Güler oynuyor mu? Real Madrid Al Hilal canlı yayını

Real Madrid Al Hilal maçı canlı yayın bilgileri maç saatinin yaklaşmasıyla araştırılan konulardan. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda bu akşam Arda Güler'li Real Madrid Al Hilal ile karşı karşıya gelecek. İlk 11'lerin belli olduğu mücadelede Arda var mı sorusu araştırılırken, maçın canlı yayınlanacağı kanal da futbolseverlerin ilgilendiği bilgilerden. Saat 22.00'da başlayacak Real Madrid Al Hilal maçının hangi kanaldan canlı izleneceği ve detaylar belli oldu.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda bu akşam Real Madrid ile Al Hilal Florida'da yer alan Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'da başlayacak Real Madrid Al Hilal mücadelesinin hangi kanalda yayınlanacağı araştırılırken, maçın ilk 11'inde Arda Güler'in olup olmadığı da merak edilen diğer bir konu. İşte Real Madrid Al Hilal maçı canlı izleme ekranı ve maçtan bilgiler.
REAL MADRİD AL HİLAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 22.00'da başlayacak Real Madrid Al Hilal mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU! ARDA GÜLER VAR MI?
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Fran Garcia, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Vini Jr, Rodrygo, Gonzalo.
AL Hilal: Bono, Tambakti, Koulibaly, Lodi, Cancelo, Milinkovic-Savic, Nasser Al Dawsari, Neves, Salem Al Dawsari, Malcom, Leonard.
XABI ALONSO: ARDA GÜLER BU YIL DAHA ÇOK OYNAYACAK
Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Xabi Alonso, FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda bugün karşılaşacakları Al Hilal maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında 20 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler'in gelecek sezon daha fazla forma şansı bulacağını açıklamıştı. Xabi Alonso, “Arda Güler bu yıl daha çok oynayacak. Adaptasyon süreci zaman alır. Mesela Luka Modric de ilk zamanlarında yavaş yavaş güç kazandı. Arda ve Endrick gibi oyuncular için bu doğal bir süreçtir. İkinci sezonlarında gelişimleri daha belirgin olur. Bu çok olağan bir durum” ifadelerine kullanmıştı.