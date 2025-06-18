Real Madrid Al Hilal maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Real Madrid Al Hilal maçında Arda Güler oynuyor mu? Real Madrid Al Hilal canlı yayını

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda bu akşam Real Madrid ile Al Hilal Florida'da yer alan Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'da başlayacak Real Madrid Al Hilal mücadelesinin hangi kanalda yayınlanacağı araştırılırken, maçın ilk 11'inde Arda Güler'in olup olmadığı da merak edilen diğer bir konu. İşte Real Madrid Al Hilal maçı canlı izleme ekranı ve maçtan bilgiler.

Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Xabi Alonso, FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda bugün karşılaşacakları Al Hilal maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında 20 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler'in gelecek sezon daha fazla forma şansı bulacağını açıklamıştı. Xabi Alonso, “Arda Güler bu yıl daha çok oynayacak. Adaptasyon süreci zaman alır. Mesela Luka Modric de ilk zamanlarında yavaş yavaş güç kazandı. Arda ve Endrick gibi oyuncular için bu doğal bir süreçtir. İkinci sezonlarında gelişimleri daha belirgin olur. Bu çok olağan bir durum” ifadelerine kullanmıştı.